Mühendis kadınları aynı çatı altında buluşturmak üzere 2019 yılında kurulan ve bugüne dek önemli projeleri hayata geçiren TÜMKAD, bünyesine kattığı yeni üyelerle birlikte güçlenmeye devam ediyor. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Konferans Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda derneğe katılan yeni üyelere rozetleri takıldı.

TÜMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, kadınların istihdamın her alanında var olmalarının önemini vurgularken özellikle mühendislik gibi "erkek mesleği" olarak görülen bir alanda kadınların daha da fazla kendine yer bulabilmesi adına katkı sağlamak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Yeni katılan üyelerin derneğe güç katacağını ifade eden Öztürk, “Gönüllülük gibi zor bir görevin sorumluluğunu alarak, bu yolculukta aramıza katıldıkları için yeni üyelerimize teşekkür ediyor ve TÜMKAD ailemize hoş geldiniz diyoruz. Üye sayımızın artmasıyla TÜMKAD olarak daha da etkin çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi.

Derneğe yeni katılan üyeler şu isimlerden oluştu:

“Dilan Nasır, Dilara Tekeli Evran, Özlem Okumuş, Gamze Safranlı, Özlem Özer, Seher Erbaş, Işıl Hasdemir, Cansu Demircioğlu, Melek Altunbay Saygan, Hatice Dinç, Merve Kara Oral, Selinay Deniz, Cansu İşbilir Salih, Tuğba Ocakoğlu, Saadet Çağal, Zeynep Sayan.”

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Alışkanlık Koçu Pınar Musaoğlu ise "İş ve Özel Hayat Dengesinde Alışkanlıklar" isimli sunumuyla TÜMKAD üyeleriyle buluştu.