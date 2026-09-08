Yeni düzenlemeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yatırım Profesyonelleri ve İşbirliği Derneği (YAPİDER) Başkanı Sevcan İlici sosyal medyada paylaşılacak bilgilerin EİDS’de yer alan doğrulanmış ilanla birebir örtüşmesi gerektiğine, yanıltıcı veya doğrulanmış ilanla uyuşmayan içeriklere ise idari yaptırım uygulanabileceğine dikkat çekti.

Düzenlemeyi gayrimenkul sektörünün dijital dönüşümü açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiren YAPİDER Başkanı Sevcan İlici, “Son iki yıllık süreçte gayrimenkul sektöründe dijital pazarlama faaliyetleri önemli ölçüde kısıtlanmış durumdaydı. Sadece ilan linkinin paylaşılabiliyor olması, görsel ve fiyat bilgisinin verilemiyor olması, yetki belgeli emlak danışmanlarının sosyal medyada etkin bir şekilde varlık göstermesini zorlaştırıyordu. Ticaret Bakanlığı’nın bu yeni düzenlemesi, bir yandan kayıt dışılıkla mücadeleyi sürdürürken diğer yandan kurallara uygun şekilde faaliyet gösteren işletmelerin dijital dünyada rekabet gücünü artıracak çok değerli bir adım olmuştur” dedi.

Sosyal medyanın özellikle konut arayışındaki tüketiciler açısından önemli bir araştırma kanalı haline geldiğini belirten İlici, düzenlemenin sektörde daha şeffaf bir dijital pazarlama döneminin kapısını araladığını ifade etti.

“Gençler konutu önce sosyal medyada araştırıyor”

Günümüzde özellikle genç kuşakların konut satın alma veya kiralama sürecinde sosyal medyayı aktif biçimde kullandığını vurgulayan Sevcan İlici, yeni düzenlemenin yetki belgeli emlak danışmanlarının portföylerini daha etkili biçimde tanıtmasına olanak sağlayacağını söyledi.İlici, “Günümüzde özellikle genç nesil alıcılar, bir konutu görmeden önce mutlaka sosyal medya üzerinden araştırma yapmaktadır. Bu düzenleme ile yetki belgeli meslektaşlarımız artık portföylerini çok daha etkili, görsel ve şeffaf bir biçimde tanıtma imkânına kavuşmuş oldu” şeklinde konuştu.Düzenlemenin yalnızca emlak işletmeleri açısından değil, tüketiciler bakımından da önemli bir güven mekanizması oluşturacağını kaydeden YAPİDER Başkanı Sevcan İlici, sosyal medyada görülen ilanların EİDS doğrulamasından geçmiş olmasının alıcıların daha bilinçli hareket etmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kayıt dışı ilanlara karşı önemli adım oldu

EİDS doğrulamasının sosyal medya paylaşımlarında da temel şart haline gelmesinin kayıt dışı ve sahte ilanlarla mücadelede önemli bir araç olacağını da hatırlatan YAPİDER Başkanı Sevcan İlici “Bakanlık, EİDS doğrulaması olmayan veya ilandaki bilgilerle uyuşmayan paylaşımlar için 286 bin 206 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağını açıkça belirtmiştir. Bu nedenle tüm sektör paydaşlarımızı EİDS sistemine kayıt olmaya ve kurallara eksiksiz uymaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, düzenlemenin getirdiği yükümlülüklere de dikkat çeken YAPİDER Başkanı Sevcan İlici, aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişiler için 286 bin 206 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceğini söylerken sektör temsilcilerinin yeni sisteme uyum sağlamasının hem mesleki güvenilirlik hem de tüketici memnuniyeti açısından kritik olduğunu vurguladı.