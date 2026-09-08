Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle düzenlenen 22. Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow), kapılarını açıyor.Bursa Fuar Merkezi’nde 10 Eylül’e kadar devam edecek organizasyon, kentin bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründeki üretim ve tasarım gücünü yerli ve yabancı profesyonel alıcılarla buluşturacak. Katılımcı firmalar yeni sezon koleksiyonlarını özel dekorlu stantlarda sergileyerek uluslararası pazarlara tanıtma fırsatı bulacak. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek ikili iş görüşmeleriyle yeni ticari bağlantıların kurulması, mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi ve sektörün ihracat kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. Türkiye’nin bebe ve çocuk konfeksiyonu alanındaki önde gelen üretim merkezlerinden Bursa’nın sektördeki marka değerinin güçlendirilmesine katkı sunan Junioshow, firmaların küresel pazarlardaki rekabet gücünün geliştirilmesinde de önemli rol üstleniyor.

UR-GE ile uluslararası pazarlara açılım

“Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörünün Bursa’dan Dünyaya Açılımı” UR-GE Projesi kapsamında Ticaret Bakanlığının desteğiyle BTSO tarafından yürütülen çalışmalar da Junioshow’un uluslararası niteliğini güçlendiriyor.KFA Fuarcılık’ın yurt dışı ofisleri aracılığıyla farklı coğrafyalardan Bursa’ya davet edilen iş insanları, fuar süresince sektör temsilcileriyle bir araya gelecek. Gerçekleştirilecek iş görüşmeleriyle Bursalı üreticilerin yeni ihracat bağlantıları kurması ve sektörün dış ticaret hacminin geliştirilmesi hedefleniyor.