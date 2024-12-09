Bursa SMD Yönetim Kurulu Başkanı Can Şimşek’, Türkiye ve KKTC’deki mimarlık okullarında eğitim gören lisans öğrencilerinin katılabileceği ulusal ve tek kademeli öğrenci mimari tasarım yarışmasına girecek eserlerin 17 Şubat 2025 tarihine kadar teslim edilmesi gerektiğini bildirdi. Şimşek, “Birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 20 bin TL, 3 adet eşdeğer mansiyona 10 bin TL, Jürinin uygun gördüğü projeye veya projelere verilmek üzere, 2023 Yılında vefat eden Yüksek Mimar Çelik Erengezgin adına, satın alma ödülü veya ödülleri için de 20 bin TL ile birlikte toplamda 150 bin TL ödül verilecektir. Yarışmamıza katılmak isteyen geleceğin mimarları konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri https://bursasmd.org.tr/ adresinden alabilirler” dedi.

Editör: DİLEK ATLI