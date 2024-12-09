2019 yılında Bursa’da kurulan ve yaklaşık 6.500 m2’lik tesisinde 85 kişilik kadrosuyla ülkemizin dört bir yanına dünyaca ünlü Gweike markalı fiber laser makine tedarik eden Lothbrog Makine’nin 5. yıldönümü kutlama programına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Metin Tunçel, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Çin’in Anshan şehri Fahri Hemşerisi Nejat Yahya, KalDer Bursa Şubesi Başkanı Serkan Ürkmez ile konuklar ve Lothbrog Makine çalışanları ile aileleri katıldı. Ayrıca Lothbrog Makine’nin 1’inci ve 1000’inci müşterilerine plaket takdiminden sonra yapılan çekilişle çalışanlara hediyeleri verildi.

Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu, fiber laser makine alanında faaliyet göstermek üzere 5 yıl önce Lothbrog Makine’yi kurduklarını ve bir dünya markası olan Gweike Lazer’in Türkiye'nin temsilciliğini üstlendiklerini ifade ederken, bugün 50’si mühendis toplam 85 kişilik bir ekiple hizmet verdiklerini söyledi. Akıncıoğlu, “50 kişilik teknik servis ekibimiz yılın 365 günü 24 saat gece gündüz demeden ülkemizin dört bir yanında üretim yapan işletmelerin faaliyetlerinin aksamaması için ellerinden gelen çabayı sarf etmeye devam ediyor. 5 yılda 1000 makine satışıyla rekora imza attık. Bizler sadece makine satmadık, makineyle birlikte binlerce dostluk köprüleri inşa ettik ve her bir dostumuzla birlikte yolumuza ve onlardan aldığımız ilham ve cesaretle büyümeyi sürdürüyoruz. Türkiye'nin üreten kurum ve kurumlarının yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.