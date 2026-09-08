Gençlik aşısının estetik amaçlı bir dolgu uygulamasıyla karıştırılmaması gerektiğini belirten Op. Dr. Nuray Kuzukıran, uygulamanın temel hedefinin cildi içeriden destekleyerek daha sağlıklı, canlı ve nemli bir görünüm kazandırmak olduğunu ifade etti. Medikal Estetik Hekimi Op. Dr. Nuray Kuzukıran, "Gençlik aşısında hedef yüz hatlarını değiştirmek değil, cildin kaybettiği nemi ve canlılığı yeniden desteklemektir. Cilt kalitesi arttığında kişi daha dinlenmiş, daha sağlıklı ve daha aydınlık görünür. Doğru planlanan uygulamalarda doğal görünüm korunur ve kişinin ifadesi değişmez" dedi.

"Cilt yaşlanması sadece kırışıklık değildir"

Cilt yaşlanmasının yalnızca kırışıklıklardan ibaret olmadığını vurgulayan Op. Dr. Nuray Kuzukıran, yaş ilerledikçe cildin su tutma kapasitesinin azaldığını, elastikiyet kaybının başladığını ve bunun da mat, yorgun bir görünüme neden olabildiğini söyledi. Op. Dr. Kuzukıran, "Yaşlanma sürecinde ciltte nem azalması, ince çizgiler, elastikiyet kaybı ve ton farklılıkları görülebiliyor. Gençlik aşısı, cildin ihtiyaç duyduğu desteği sağlayarak daha kaliteli bir cilt yapısının oluşmasına katkı sunmayı amaçlayan uygulamalardan biridir. Burada önemli olan, kişinin ihtiyacına uygun tedavi planının oluşturulmasıdır" şeklinde konuştu.

Kişiye özel planlama büyük önem taşıyor

Her bireyin cilt yapısının ve yaşlanma sürecinin farklı olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Nuray Kuzukıran, uygulamanın standart bir işlem olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti ve "Her hastanın cilt yapısı, yaşı, yaşam tarzı ve beklentisi birbirinden farklıdır. Bu nedenle gençlik aşısı uygulaması öncesinde ayrıntılı bir değerlendirme yapılması gerekir. Doğru hasta, doğru ürün ve doğru teknik başarılı sonucun en önemli anahtarıdır" diye konuştu