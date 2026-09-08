Türkiye’nin önde gelen gruplarından Özdilek Holding, 1971 yılında Bursa’da kurulan Özdilek Tekstil ile başlayan faaliyetlerini bugün tekstil, perakende, turizm ve enerji başta olmak üzere farklı alanlarda sürdürüyor. Özdilek markasıyla Türkiye’nin farklı noktalarında mağazacılık faaliyetleri yürüten grup, yatırımlarıyla perakende ağını ve müşteri deneyimini geliştirmeye devam ediyor. ÖzdilekPark Bursa Geçit bünyesinde yer alan Özdilek Departman Mağaza da bu yatırımların yeni halkası oldu. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 21 Özdilek Departman Mağaza’dan biri olan Bursa Geçit mağazası, yenilenen konseptiyle alışveriş deneyimini daha modern ve dinamik bir yapıya taşıyor. Açılış töreninde konuşan Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Emir Murat Özdilek, 55 yıllık deneyimlerinin müşterilerin beklentilerini doğru anlamalarını sağladığını belirterek, “55 yıldır müşterilerimizin beklentilerini iyi bildiğimiz ve kendimizi devamlı geliştirdiğimiz için müşterilerimize en iyisini sunacağımızdan eminiz. Bu konuda her zaman olduğu gibi iddialıyız ve bundan sonra da en iyisini sağlamak için buradayız” dedi.

15 bin farklı ürün tek mağazada

Yenilenen Özdilek Departman Mağaza, farklı ihtiyaçlara yönelik geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Mağazada Özdilek’in kendi markalarının yanı sıra dünyaca tanınan markaların güncel koleksiyonları da yer alıyor. Yaklaşık 85 markanın 15 bin farklı ürün çeşidini müşterilerle buluşturan mağaza, geniş ürün seçeneğini uygun fiyat politikasıyla bir araya getiriyor. Özdilek Departman Mağaza’da yaklaşık 15 bin, Özdilek Gusto Market’te ise yaklaşık 30 bin çeşit ürün bulunduğunu belirten Emir Murat Özdilek, “En uygun fiyatlarla ürünlerin satın alımını gerçekleştirip en uygun fiyatlarla müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Çağdaş, dinamik ve deneyim odaklı bir anlayışla tasarlanan mağazanın ikinci etabının da yaklaşık bir ay içerisinde hizmete alınması planlanıyor. Böylece ÖzdilekPark Bursa Geçit’te müşterilere sunulan ürün ve hizmet çeşitliliğinin daha fazla genişletilmesi hedefleniyor.

Ataevler’de alışveriş, kafe ve mağaza deneyimi birleşti

Özdilek’in Bursa’daki perakende yatırımları Geçit mağazasıyla sınırlı kalmadı. Ataevler Dimora City’de Özdilek, Cottons & Clouds Mağazaları ve Partly Cloudy Kafe olmak üzere üç yeni hizmet noktası düzenlenen törenle açıldı. Toplam 418 metrekarelik alana sahip yeni konsept, mağaza ve kafe deneyimini aynı çatı altında buluşturuyor. Özdilek ve Cottons & Clouds mağazalarından Partly Cloudy Kafe’ye doğrudan geçiş sağlayan mimari yapı, alışverişin yanı sıra kahve içme, sağlıklı atıştırmalıkların tadını çıkarma, çalışma ve sosyalleşme imkanlarını da bir araya getiriyor. Açılışta konuşan Emir Murat Özdilek, yeni hizmet noktalarının yalnızca alışveriş yapılan alanlar olarak tasarlanmadığını belirterek, “Burayı bir deneyim alanı olarak görüyoruz” dedi.