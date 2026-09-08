Endüstriyel elektrik ve taahhüt alanında faaliyet gösteren Limadem Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Olgun Karabiber, elektrikli araç dönüşümünün yalnızca otomotiv sektörüyle sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, geleceğin en kritik yatırım alanlarından birinin enerji altyapıları olacağına dikkat çekti. Yollarda her geçen gün daha fazla elektrikli araç görüldüğünü ve şarj istasyonlarının sayısının hızla arttığını ifade eden Karabiber, bu dönüşümün arka planında güçlü ve sürdürülebilir enerji sistemlerinin bulunduğunu söyledi. Elektrikli araçların yaygınlaşmasının enerji dağıtım sistemlerinden trafo merkezlerine, panolardan güç kalitesi yönetimine kadar birçok alanda yeni ihtiyaçlar doğurduğunu vurgulayan Karabiber, “Bugün birçok kişi için şarj istasyonları yalnızca bir cihazdan ibaret gibi görünüyor. Oysa işin görünmeyen tarafında ciddi bir enerji altyapısı yatırımı bulunuyor.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte sanayi tesislerinden organize sanayi bölgelerine, ticaret merkezlerinden konut projelerine kadar birçok yapının enerji kapasitesi yeniden değerlendirilecek” dedi. Özellikle sanayi kuruluşlarının önümüzdeki dönemde yeni enerji yönetimi süreçleriyle karşı karşıya kalacağını belirten Karabiber, üretim sürekliliğini korurken elektrikli araç şarj altyapısının da etkin şekilde yönetilmesinin önemli bir uzmanlık alanı haline geleceğini ifade etti. Mevcut enerji altyapılarının kısa vadede yetersiz kalabileceğine dikkat çeken Karabiber, “Bugün yeterli görünen birçok tesis altyapısı, birkaç yıl içerisinde aynı anda çalışan onlarca şarj ünitesinin oluşturacağı yük nedeniyle kapasite artırımı ihtiyacıyla karşılaşabilir. Bu nedenle işletmelerin enerji planlamalarını bugünden yapmaları büyük önem taşıyor” diye konuştu. Elektrikli araç dönüşümünün yalnızca ulaşım ekseninde değerlendirilmesinin eksik bir yaklaşım olacağını vurgulayan Karabiber, enerji altyapılarının geleceğin rekabet unsurlarından biri haline geleceğini söyledi.

Enerjinin artık sadece tüketilen bir kaynak olmadığını belirten Karabiber, “Enerji, stratejik olarak yönetilmesi gereken bir değer haline geldi. Önümüzdeki dönemde başarılı işletmeler yalnızca üretim kapasitesini artıranlar değil, enerji altyapısını doğru planlayan ve yönetenler olacak. Aynı şekilde şehirlerin rekabet gücü de yalnızca sahip oldukları elektrikli araç sayısıyla değil, bu araçların ihtiyaç duyduğu enerji altyapısını ne kadar etkin yönettikleriyle ölçülecek” ifadelerini kullandı. Elektrikli araçların günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam edeceğini kaydeden Limadem Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Olgun Karabiber, sözlerini şöyle tamamladı: “Gelecekte asıl yarış otomobil markaları arasında değil, bu dönüşümü taşıyabilecek enerji altyapıları arasında yaşanacak. Bu nedenle enerji sistemlerine yapılacak yatırımlar, sürdürülebilir kalkınmanın ve ekonomik rekabet gücünün temel belirleyicilerinden biri olacak.”