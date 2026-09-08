İtimat Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı, BTSO Meclis Üyesi ve Mobilya Konsey Başkan Yardımcısı Muzaffer Loyan, mobilya sektörünün mevcut durumunu değerlendirerek, sektörde yaşanan sorunların çözümü için yeni üretim ve satış modellerine ihtiyaç olduğunu söyledi. Mobilya sektörünün yoğun işçilik gerektiren bir alan olduğunu belirten Loyan, tüketici alışkanlıklarının ve konut yapısının değişmesiyle birlikte mobilyada da önemli bir dönüşüm yaşandığını ifade etti. Klasikten moderne geçişin yanı sıra konutların metrekarelerinin küçülmesinin ürün tercihlerini de değiştirdiğini belirten Loyan, minimalist mobilyaların ön plana çıktığını söyledi. Loyan, “Mobilya sektörüne baktığınız zaman iş yükü, yani normalde el emeği ve işçilik ağır bir meslek. Günümüzde modanın klasikten moderne geçtiği bir dönem oldu. Ekonomik şartlar da değişti. Eskisi gibi evler daha büyük ve konforlu değil, daha minimal hale geldi. Konutların metrekareleri küçüldüğü için odalar da küçüldü. Minimalist mobilyalar daha ön plana geldi” dedi.

“Daha minimal ve ulaşılabilir ürünler üretmeliyiz”

Sektörün mevcut darboğazdan çıkabilmesi için dünya trendlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Loyan, özellikle daha minimal, demonte ve ulaşılabilir fiyatlı ürünlerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Bursa mobilya sektörünün İnegöl’e yakınlığının da kentteki mağazacılık faaliyetlerini etkilediğini belirten Loyan, “Bursa’nın İnegöl’e yakınlığı ve bizim Bursa’daki mağazaların bundan pozitif olarak değil, negatif olarak etkilendiğini söyleyebiliriz. Bursa’daki mağazacılarımız ürünlerini perakende satarken fiyat geçişkenliği ve kâr oranları çok düştü” diye konuştu. Sektörün bundan sonraki dönemde daha verimli ve rantabl üretim modellerine yönelmesi gerektiğini kaydeden Loyan, “Daha verimli, rantabl mobilyalar, demonte mobilyalar ve fiyatları biraz daha geriye çekecek, Bursamıza hizmet etmek için farklı farklı ürünler yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Mobilyacının yeni sorunu: Kullanılan ürünün iadesi

Sektörde satış sonrası yaşanan tüketici şikâyetlerinin de önemli bir sorun haline geldiğini dile getiren Loyan, özellikle ürünlerin aylarca kullanıldıktan sonra tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular üzerinden iade edilmesinin mağazacıları zor durumda bıraktığını söyledi. Loyan, “Satışlardan sonra normalde müşterilerimiz 6-7 ay ürünlerimizi kullanıyor, tüketici hakem heyetine şikâyet ediyorlar ve iadesini istiyorlar. Bununla ilgili sektörümüz çok büyük problem yaşıyor” dedi. Hakem heyetlerinde mobilya konusunda uzman kişilerin değerlendirme yapmasının önemine dikkat çeken Loyan, “Şikâyete giden yetkili normalde mobilyadan, halıdan anlamayan insanlardan oluşuyor. Mobilyadan anlamayan biri rapor tutuyor. O rapor tutulduğu zaman bunun karşılığında da üyelerimiz, sektörümüzdeki mağazacılarımız zarar görüyor” ifadelerini kullandı.

Taksit sayılarının artırılması talebi

Mobilya gibi yüksek tutarlı ürünlerde kredi kartı taksitlerinin yetersiz kalmasının satışları olumsuz etkilediğini belirten Loyan, sektörün taleplerinden birinin de taksit sayılarının artırılması olduğunu söyledi. Loyan, “Bir başka sorunumuz ise kredi kartlarına taksit yetersizliği. Taksitlerin sayısı mutlaka artırılmalı” dedi.

E-ticarette koşulsuz iade yükü

Mobilya sektörünün e-ticaret tarafında da önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Loyan, özellikle 15 günlük koşulsuz iade hakkının mobilya gibi ölçüye ve müşteri talebine göre üretilen ürünlerde ciddi mağduriyet oluşturduğunu söyledi. Ürünlerin 15 gün kullanıldıktan sonra iade edilebildiğini ve bu süreçte kargo maliyetinin de işletmeler tarafından karşılandığını belirten Loyan, “E-ticarette ürün satılıyor, normalde 15 gün iade süreci var, koşulsuz şartsız. Ürünleri gönderiyoruz, 15 gün kullanıyor, sonrasında koşulsuz olarak iade ediyor. Kargo bedelini de sektörümüz ödüyor. Ölçüye göre de yapılıyor, bu konuda da mağdur oluyoruz” diye konuştu.

“Çözüm için çalışma yapılmalı”

Sorunun çözümü için BTSO 38’inci Komite olarak girişimde bulunduklarını belirten Loyan, ilgili kurumlara başvurular yaptıklarını ancak henüz somut bir sonuç alınamadığını ifade etti. Loyan, “Biz BTSO 38’inci Komite olarak bir karar aldık. Bunu da bildirdik. Adalet Bakanlığı’na da yazı gönderildi ancak henüz bir netice alınamadı. Bununla ilgili de çok büyük bir çalışma yapılması gerekiyor diye düşünüyoruz” dedi.