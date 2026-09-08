Medicabil Hastanesi’nin yalın sağlık uygulamaları, Turquality hazırlıkları, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme projeleri ile sağlık turizmi alanındaki çalışmaları Trakya’dan gelen sağlık yöneticilerine aktarıldı. Konuk yöneticiler, hastanede yürütülen uygulamaları yerinde inceleyerek farklı alanlardaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özel Medicabil Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aysun Yılmazlar, sağlık hizmetlerinde kalite ve verimliliğin farklı alanlardaki çalışmaların eş zamanlı yürütülmesiyle güçlendirilebileceğini belirterek, “Yalın sağlık uygulamaları, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik, sağlık hizmetlerinin geleceğini şekillendiren önemli başlıklar. Farklı bölgelerden sağlık yöneticilerinin bir araya gelerek uygulamaları yerinde görmesi ve deneyimlerini paylaşması, başarılı çalışmaların yaygınlaştırılması açısından değerli” dedi. Medicabil’in sağlık hizmetlerinin yanı sıra kurumsal gelişim ve uluslararasılaşma alanlarında da çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Yılmazlar, kurumlar arasındaki temasların sektörde yeni iş birliklerinin önünü açabileceğini söyledi. Prof. Dr. Yılmazlar, “Sağlık alanında elde edilen bilgi ve deneyimin paylaşılması, yalnızca kurumlara değil, sektörün genel gelişimine de katkı sağlıyor. Bu nedenle farklı kurum ve bölgelerle gerçekleştirdiğimiz buluşmaları önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Medicabil’in uygulamaları yerinde incelendi

Ziyaret programında, yalın sağlık, Turquality, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve sağlık turizmi başlıklarında Medicabil’in yürüttüğü çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Sağlık hizmetlerinde teknolojinin etkin kullanımı, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir uygulamalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Bursa ile Trakya Bölgesi arasındaki sağlık alanındaki temasların güçlendirilmesine katkı sunan ziyaretin sonunda Prof. Dr. Aysun Yılmazlar, programın gerçekleşmesine destek veren Trakya Kalkınma Ajansı’na ve Trakya Bölgesi’nden gelen sağlık yöneticilerine teşekkür etti.