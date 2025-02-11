Kutup Yıldızım projesi, bu yıl Orhan Holding paydaşlığında hayata geçirilecek. Orhan Holding’in 24 mentör ile destek vereceği projede 60 kadın mühendis adayı yer alacak.

Projenin açılış toplantısına TÜMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, Orhan Holding proje sorumlusu Göknur Akça, TÜMKAD Proje Komisyon Başkanı Ahu Kor Dayıoğlu ile komisyon üyeleri katıldı.

TÜMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, “Kutup Yıldızım” projesinin, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan geleceğin kadın mühendislerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik TÜMKAD gönüllü mentörleri tarafından tecrübelerin aktarıldığı bir destek programı olduğunu söyledi.

Projeye bu dönem 200’den fazla başvuru sonucunda 60 öğrenci kabul ettiklerini belirten Başkan Ülfet Öztürk, “Projede gönüllü olarak yer alan uzman kadın mühendisler, öğrencilere kariyer yönetimi, iş hayatında kadın mühendis olmak ile iş hayatında kişisel gelişim ve önemi konularında mentörlük yapacak. Projeye Türkiye’nin tüm üniversitelerinden 3. ve 4. sınıf kadın mühendis adayları katılım gösteriyor. TÜMKAD olarak ‘Yönümüz Sizi Hedefimiz Daima İleriyi Gösterecek’ mottosu ile çıktığımız bu yolculukta tüm ekibe başarılar dileriz. İş hayatına hazırlanan öğrencilerimize, bu dönem katkı veren Orhan Holding’e ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Kutup Yıldızım projesinde; Etkili CV Hazırlama Ve Mülakat Teknikler, Problem Çözme Yetkinliği, Tasarım Odaklı Düşünce, Çeviklik, Sürdürülebilirlik, Kalite Araçları (FMEA, Kontrol planı, PPAP…vb), Yalın Felsefe, Etkili İletişim ve Yapay Zeka eğitimleri verilecek.