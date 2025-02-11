Bursa Merinos AKKM fuaye alnında gerçekleştirilen fuarın açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Kuaförler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Geçici, Bursa Berberler Odası Başkanı Mustafa Ocak ve Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği (BESDER) Yönetim Kurulu Başkanı Derya Bulut da katıldı.

Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, “Kozmetik sektörü de hem üretici hem de satın alma anlamında Bursa’da çok güçlü bir sektör. Her yıl artan bir firma sayısı ile ilerliyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, “Bursa’nın büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen tanıtım eksikliği yaşadığını üzülerek görüyoruz. Fuarların önemi burada ön plana çıkıyor. Şehir dışından gelen firmaların ekonomimize katkı sağlaması, kentimizi tanıması çok önemli” diye konuştu.

BTSO Genel Sekreteri Ömer Şendoğan ise Bursa ekonomisine değer katan fuarlara imza attığı için Hasan Ekere’e teşekkür ederek, fuar sayısının daha da artması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.