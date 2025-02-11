Başkan Gümüş, “Görev dönemin başında depremi yaşadık, hızlı aksiyon aldık ve bölgeye 30 tane konteynır gönderdik. Bursa için Acil eylem planları hazırladık, belediyelere sunduk. Bundan sonraki süreçlerde dediğim gibi belediyelerle birlikte çalışmaya elimizden geldiğince devam ediyoruz. Son olarak Osmangazi Belediyemizin Atatürk Evi projesinde kendilerine yardımcı olduk. Pozitif bilim insanları grubu olarak bilgi birikimimizi ve çalışma şeklimizi ihtiyacı olan her yere ulaştırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. BUMİAD ormanı projesi ve bunun dışında afet grubumuz ile çevre grubumuz çalışmaya devam edecek. Kısacası BUMİAD çalışmaya devam ediyor ve bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

BUMİAD Kurucu Başkanı İlker Özaslan ile Danışma Kurulu Başkanı Şaban Bozdemir’in de katıldığı ve değerlendirmelerde bulunduğu Genel Kurulda, gündem gereği faaliyet raporu ile mali tabloların okunarak müzakeresinden sonra gerçekleştirilen seçimlerde önümüzdeki 2 yıl için görev yapacak 10. Dönem BUMİAD Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Yeni yönetim

Mustafa Gümüş, Bülent Alp, Zarif Ayça Güler, Yaşar Poyraz, İsmail Yılmaz, Ferdi Tercanlıoğlu, Fulya Akfidan Sevim, Onur Aytar, Ali Gümüş, Sercan Özkıyıcı, Aydemir Ersoy.