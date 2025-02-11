TÜGİAD Bursa Şubesi’nin “Öğle Yemeği Buluşmaları” hız kesmeden sürüyor. DOSAB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen etkinliğin bu seferki konukları; Türkiye’nin önde gelen özel sermaye firmalarından Lycian Capital’ın ortakları Gökhan Arıkoç, Gökçe Manav ve Pınar Özbozdoğanlı Turunç oldu. BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram ve üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; özel sermaye fonları ve yatırım fırsatları en çok ilgi çeken konular arasındaydı. Buluşmada, özel sermaye fonlarının şirketlere sağladığı avantajlar, yatırım süreçleri ve sektörlere göre değişen fırsatlar masaya yatırıldı. Konuşmacılar, yatırımcıların doğru sermaye yönetimiyle nasıl daha büyük fırsatlar yakalayabileceğine dair değerli bilgiler paylaştılar. Ayrıca, Türkiye’deki ve global piyasalardaki yatırım trendleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Etkinlikte konuşan TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Selim Baykal, “Geleneksel hale getirdiğimiz “Öğle Yemeği Buluşmaları” ile üyelerimize faydalı olabilecek, birliktelikler sağlıyoruz. Özel sermaye fonları, işletmelerin büyümesi ve yeni fırsatlar yaratması açısından büyük önem taşıyor. Bugün burada, sektörün deneyimli isimlerinden yatırım süreçleriyle ilgili çok değerli bilgiler edindik. Bu tür etkinlikler, üyelerimizin bilinçlenmesine ve iş dünyasında daha sağlam adımlar atmasına katkı sağlıyor" dedi.