TÜGİAD Bursa Şubesi’nin 14. Dönem Olağan Genel Kurulu, iş dünyası ve yerel yönetim temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda 13. Dönem Başkanı Selim Baykal görev sürecini değerlendirirken, TÜGİAD’ın Avrupa’daki güçlü temsiline ve uluslararası açılımlarına dikkat çekildi. Bursa’nın ekonomik gücü ve iş dünyasının dayanışma vurgusunun öne çıktığı toplantıda, yapılan açık oylama sonucunda şube başkanlığına Kerem Kahveci seçildi.

Baykal, TÜGİAD’ın Avrupa’daki güçlü temsiline vurgu yaptı

Selamla konuşması için sahneye gelen TÜGİAD Bursa Şubesi 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Selim Baykal, görev sürecini değerlendirerek; ekonomik sıkılaşma, jeopolitik belirsizlikler ve deprem felaketinin gölgesinde geçen dönemde önemli projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Baykal, dönem boyunca Türkiye’nin yeni ekonomik modeli, değişen küresel dengeler ve yapay zekâ etkileri üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, finansmana erişimde yaşanan zorluklara karşı yurt dışı kaynaklara yönelik alternatif modeller geliştirdiklerini ifade etti. Avrupa’daki güçlü temsil gücüne vurgu yapan Baykal, “YES for Europe dönem başkanlığı ve JEUNE’de üstlendiğimiz rollerle Türk genç girişimcilerini uluslararası arenada daha görünür kıldık” dedi. TÜGİAD’ın büyüme stratejisi kapsamında Pekin’de 500 metrekarelik ofisle Çin şubesini, ardından Houston’da ABD şubesini açtıklarını hatırlatan Baykal, yakın dönemde Türk Cumhuriyetleri merkezinin Taşkent’te faaliyete geçeceğini belirtti. Bursa’da ise üyelerin gelişimine yönelik etkinlikler, ekonomik ve sosyal buluşmalar ile yapay zekâ odaklı Teknoloji Zirvesi düzenlediklerini aktaran Baykal, “TÜGİAD’ı siyaset üstü bir yapıda tutarak gençlere ilham veren bir organizasyon oluşturma hedefiyle çalıştık” ifadelerini kullandı. Baykal, görev süreci boyunca kendisine destek veren yönetim kurulu üyelerine, TÜGİAD ailesine ve eşine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

“Yerel yönetimler olarak her zaman yanınızdayız”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, TÜGİAD Bursa Şubesi Kongresi’nde yaptığı konuşmada kent ekonomisine ve geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi. Yıldız, Türkiye’nin 30 milyar doları aşan ihracat hacmi ve 750 bini aşan istihdam gücüne katkı sunan tüm girişimcileri ve iş insanlarını tebrik ederek sözlerine başladı. Kongrenin üretimi, girişimciliği, yeniliği ve toplumsal sorumluluğu aynı çatı altında buluşturması açısından büyük önem taşıdığını belirten Yıldız, etkinliğin “muhteşem bir atmosferde” gerçekleştiğini ifade etti. Bursa’nın, kültürel açıdan İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en önemli kenti olduğunu vurgulayan Yıldız, ekonomik anlamda ise ülkenin adeta lokomotifi konumunda bulunduğunu söyledi. Ankara, İstanbul ve İzmir’in kesiştiği bir bölgede yer alan Bursa’nın, ülke nüfusunun büyük bölümünün yaşadığı bir coğrafyanın merkezinde bulunduğuna dikkat çekti. Bununla birlikte Yıldız, kentin bazı sorunları olduğunun altını çizerek şu çağrıda bulundu: “Bursa biraz yorgun, biraz üzgün, biraz kırgın. Bu kentte yaşayan herkesin sorumluluğu var. Hepimizin Bursa’ya borcu var ve bu borcu ödeme zamanı. Kentin entelektüel seviyesine hep birlikte katkı sunmamız gerekir. Başka Bursa yok.” Kentlerin rekabet ettiği bir dünyada, Bursa’nın hak ettiği yere gelebilmesi için herkesin desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Yıldız, TÜGİAD ailesine seslenerek yerel yönetimler olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

“TÜGİAD benim yuvam”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, TÜGİAD Bursa Şubesi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, TÜGİAD’a olan güçlü bağını “Ben evimdeyim, yuvamdayım” sözleriyle ifade etti. Daha önce TÜGİAD’da üyelik, yönetim kurulu üyeliği ve denetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunduğunu hatırlatan Şener, bugün burada kendi kardeşleriyle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Konuşmasında küresel ölçekte yaşanan dönüşüme dikkat çeken Şener, rekabetin giderek sertleştiği bu yeni dönemde başarının yolunun yenilikçilik, girişimcilik ve güçlü iş birliklerinden geçtiğini vurguladı. Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusu ile bu sürecin önemli aktörlerinden biri olduğunu belirtti. TÜGİAD gibi genç iş insanlarını temsil eden yapıların ülkenin geleceği açısından kritik bir rol üstlendiğini dile getiren Şener, gençlerin dinamizmi ve değişime uyum kabiliyetinin Türkiye’nin rekabet gücünü artıracağını ifade etti. BTSO’nun “Bursa büyürse Türkiye büyür” vizyonuyla hareket ettiğini belirten Şener, teknoloji odaklı üretimden yeşil dönüşüme kadar hayata geçirilen projelerle Bursa’nın rekabet gücünü artırmaya devam ettiklerini söyledi. Önümüzdeki dönemde TÜGİAD ile daha fazla ortak projeye imza atacaklarını da sözlerine ekledi. Konuşmasının sonunda genel kurulun hayırlı olmasını dileyen Şener, önceki yönetime teşekkür ederek yeni yönetime başarılar diledi.

“İş birliğimiz daim olsun”

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, genel kurulda yaptığı konuşmada Türk iş insanlarının uluslararası alanda ortaya koyduğu başarıya dikkat çekerek, proaktif çalışma kültüründe dünya şirketlerinin önünde yer aldığını söyledi. Uzun yıllar uluslararası bir şirkette edindiği deneyimlere değinen Deviren, Türk insanının takım çalışmasına yatkınlığının her fırsatta öne çıktığını vurguladı. Deviren, tüm bu güçlü yönlere rağmen sürdürülebilirlik konusunda eksikler bulunduğunu belirterek, “Biraz aceleciyiz. Hem süreçlerde hem de insanın dönüşümünde kendi içimizdeki inovasyonu geliştirmemiz gerekiyor. Potansiyelimiz yüksek ancak davranış modellerimizi geliştirdiğimizde, bulunduğumuz bölgenin ötesine geçecek bir etki yaratma kapasitesine sahibiz” dedi. Genç iş insanlarının kararlılığına güvendiğini ifade eden Deviren, “Bu azmi görmek bize umut veriyor. Tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. Yerel yönetimler olarak iş dünyasıyla güçlü bir iletişim ve iş birliği içinde olduklarını aktaran Deviren, “Kendi ilçemizde iş dünyasıyla fikir birliği içerisindeyiz. Ortak akılla çözülemeyecek hiçbir sorun yok. İş birliğimizin daim olmasını diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“Rekabet artık şehirler değil ekosistemler arasında yaşanıyor”

TÜGİAD Genel Başkanı Gürkan Yıldırım, TÜGİAD Bursa Şubesi’nin genel kurulunda yaptığı konuşmada Bursa’nın Türkiye ekonomisindeki stratejik rolüne dikkat çekerek, şubenin ulusal ve uluslararası alandaki yükselen etkisini değerlendirdi. Yıldırım, Bursa’nın tarih boyunca üretim, ticaret ve sanayinin merkezi olduğunu vurgulayarak, “Bursa’nın yüksek üretim kapasitesi, nitelikli insan kaynağı ve güçlü ihracat yapısı, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü doğrudan besleyen en önemli unsurlardır” dedi. TÜGİAD Bursa Şubesi’nin teknoloji, inovasyon ve uluslararası açılım konularındaki çalışmalarla derneğin en stratejik yapılarından biri haline geldiğini ifade eden Yıldırım, geçtiğimiz yıl düzenlenen Teknoloji Zirvesi ve TÜGİAD Bursa Buluşmaları gibi etkinliklerin Bursa’nın düşünce liderliğini güçlendirdiğini belirtti.

TÜGİAD’ın G20 YEA, YES for Europe ve JEUNE gibi uluslararası ağlarda Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini hatırlatan Yıldırım, Bursa Şubesi’nin ihracat odaklı yapısı sayesinde bu küresel iş birliklerinin sahadaki en önemli taşıyıcısı olduğunu söyledi. Genel Başkan Yıldırım, konuşmasında rekabetin artık şehirler değil ekosistemler arasında yaşandığını vurgulayarak, “Hedefimiz yalnızca güçlü şirketler değil; birlikte hareket eden, küresel bağlantıları sağlam bir iş insanları ekosistemi oluşturmaktır. Bursa bu ekosistemin en kritik merkezlerinden biri olmayı sürdürecektir” ifadelerini kullandı. Bursa Şube Başkanı Selim Baykal ve ekibinin çalışmalarını takdirle anan Yıldırım, Bursa’nın güçlenmesinin Türkiye’nin güçlenmesi anlamına geldiğini belirterek yeni dönemin şehre, derneğe ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen açık oylamada TÜGİAD Bursa Şubesi’nin yeni başkanı Kerem Kahveci oldu.

“Bu güven benim için bir onur ve büyük sorumluluk”

TÜGİAD Bursa Şubesi’nin 14. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Kerem Kahveci, genel kurulda yaptığı konuşmada teşekkürlerini sunarken yeni dönem vizyonunu da detaylarıyla paylaştı. Kahveci, Divan Kurulu, TÜGİAD Genel Başkanı, şube başkanları, geçmiş dönem başkanları ve tüm üyelere katılımları için teşekkür ederek konuşmasına başladı. Gösterilen güvenin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyleyen Kahveci, “Bu güven aynı zamanda ciddi bir sorumluluk yüklüyor” dedi. Divan Kurulu’nda görev alan ve yıllardır TÜGİAD’a emek veren isimlere özel olarak teşekkür eden Kahveci, onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanmaya devam edeceklerini belirtti. Geçmiş dönem Bursa Şube Başkanı Selim Baykal’a teşekkür eden Kahveci, 19. Dönem Genel Başkanı Gürkan Yıldırım’a da derneğe kazandırdığı değerler ve genel kurula katılımı nedeniyle şükranlarını iletti.

“Rekabetin değil, dayanışmanın büyüttüğü bir TÜGİAD”

Konuşmasında yalnızca bir görev değişiminin değil; yeni bir bakış açısı, yeni hedefler ve yeni bir enerjiyle başlayan bir dönemin ilan edildiğini söyleyen Kahveci, TÜGİAD’ın Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunan güçlü bir sivil toplum hareketi olduğunu vurguladı. “Biz rekabetin değil, dayanışmanın büyüttüğü bir TÜGİAD anlayışını temsil ediyoruz” diyen Kahveci, Bursa Şubesi’nin bu vizyonun yereldeki en güçlü temsilcisi olacağını ifade etti. Kahveci, TÜGİAD’ın yalnızca aidiyet hissi oluşturan değil, üyelerine gerçek anlamda fayda sağlayan bir yapıya dönüşeceğini belirtti. Eğitim programları, sektörel buluşmalar, mentorluk mekanizmaları ve iş geliştirme platformlarıyla üyelerin birlikte öğrenmesini ve büyümesini amaçladıklarını söyledi. Genç girişimcilerin ulusal ve uluslararası ağlara erişimini artıracak projelerin önceliklendirileceğini aktardı.

Bursa ile daha güçlü entegrasyon

Bursa’nın Türkiye’nin sanayi ve girişimcilik merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Kahveci, kamu kurumları, üniversiteler, OSB’ler, sanayi kuruluşları, yerel yönetimler ve STK’larla daha sistematik iş birlikleri geliştireceklerini söyledi. Bursa’nın ekonomik vizyonuna katkı sunan, inovasyon ve istihdamı destekleyen projelerde TÜGİAD’ın daha görünür olacağını ifade etti. Kahveci, derneğin kurumsal yapısını daha şeffaf, ölçülebilir ve sürdürülebilir hale getireceklerini belirtti. Dijitalleşme, iletişim, üye etkileşimi ve kurumsal hafıza alanlarında yeni adımlar atacaklarını söyledi. Kadın girişimcilerin daha fazla temsil edildiği, gençlerin daha aktif rol aldığı, kapsayıcı bir yapının öncelikleri arasında olduğunu ifade etti. Yeni yönetim kurulu ile uyumlu, üretken ve vizyoner bir dönem geçireceklerine inandığını belirten Kahveci, başarının tek bir kişiye ait olmadığını; tüm üyelerin katkılarıyla mümkün olacağını vurguladı. Konuşmasını protokol üyelerine, onursal üyelere ve tüm misafirlere teşekkür ederek tamamlayan Kahveci, yeni dönemin TÜGİAD Bursa’ya, şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.