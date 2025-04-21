Rekabet Kurulu'nun Stellantis Türkiye'nin Tofaş tarafından devralınmasına onay vermesiyle birlikte, Türkiye otomotiv sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Tofaş, Stellantis'in sekiz global markasının Türkiye distribütörlüğünü üstlenerek pazardaki konumunu güçlendiriyor. Aynı zamanda 256 milyon Euro yatırımla yeni bir hafif ticari araç projesini devreye alarak üretim ve ihracatını büyütmeye hazırlanıyor.

Tofaş, Stellantis Grubu ile birlikte geliştireceği yeni hafif ticari araç projesini 2026 yılının üçüncü çeyreğinde üretime almayı planlıyor. Çoklu enerji platformunda geliştirilecek model, MEA (Orta Doğu ve Afrika) pazarları başta olmak üzere ihracata yönelik olarak tasarlanacak. Proje tamamlandığında yıllık 150 bin araç üretim kapasitesi hedefleniyor. Şirketin 2027 itibarıyla diğer projelerle birlikte toplam ihracat kapasitesinin 200-220 bin adede çıkması bekleniyor.

Stellantis'in Türkiye'deki tüm markalarını üstleniyor

Rekabet Kurulu’nun onayıyla birlikte Tofaş, mevcut Alfa Romeo, FIAT, Jeep® ve Maserati markalarına ek olarak Citroën, DS Automobiles, Opel ve Peugeot’nun da Türkiye distribütörlüğünü yürütecek. Bu yeni yapı sayesinde müşterilere daha geniş bir ürün yelpazesi ve yenilikçi mobilite çözümleri sunulacak.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Yeni yapılanmayla hem müşterilerimize daha fazla değer sunacağız, hem de ihracat ve üretimde büyüme sağlayacağız. Türkiye otomotiv sanayinin rekabetçiliğini artırmak için çalışıyoruz” dedi.

Yeni araç projesi için belirlenen 256 milyon Euro'luk yatırım tutarı, Tofaş’ın stratejik hedeflerinin önemli bir parçası. Üretilecek modelin içerikleri, pazara sunulacağı bölgeler ve teknik detaylar için Stellantis ile sözleşme görüşmeleri sürüyor. Cengiz Eroldu, projenin yan sanayiye de ciddi katkı sağlayacağını belirterek, “Yerli üretimde yüksek teknolojili bileşenlerin artması, hem istihdam hem de ihracat açısından yeni fırsatlar yaratacak” dedi.

Stellantis’in Türkiye operasyonlarını Tofaş çatısı altında birleştirmesi, hem iç pazar hem de ihracat açısından Tofaş’ın gücünü artırıyor. 2026’da başlayacak yeni araç üretimi ve büyüyen distribütörlük ağı, Tofaş’ı sadece Türkiye’de değil, bölgede de daha güçlü bir oyuncu haline getirecek.