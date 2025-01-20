Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, kadınların sanayideki yerini güçlendirmek için faaliyetlerine hız kazandırdı. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından ‘Kadın Varsa Yarın Var’ sloganıyla başlatılan ‘Sanayide Kadın Eli’ projesi kapsamında TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, projeye katılım sağlayıp destek veren 17 firma ile iyi niyet mektubu imzaladı.

Bursa Ticaret Borsası’nın proje okulu Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen imza törenine, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeleri, projeye destek veren firma temsilcileri ile projede paydaş olarak yer alan İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi, Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi yetkilileri katıldı.

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen, kadınların sanayi sektöründeki rolünü artırmayı hedeflediklerini belirtti. Şen, “Kadınlarımızın sanayide daha aktif rol almasını sağlamak ve toplumsal algıda pozitif bir dönüşüm yaratmak amacıyla TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen bu proje, 2021 yılında pilot il olarak Kütahya'da başlatıldı. Ocak 2023 itibariyle 16 ilde aktif olarak yürütülen projede, sanayisiyle ön plana çıkan Bursa da yer alıyor. Yeni dönemde projenin şehrimizde daha aktif bir şekilde sürdürülmesi ve Bursa’mızın sanayi gücünü de yanımıza alarak daha fazla kadınımızın istihdama katılmasına olanak sağlanması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Başarı hikayeleri gençlere ilham olacak

Projenin temel amacının kadın istihdamını artırmak ve başarılı kariyer hikayeleriyle genç nesillere ilham olmak olduğunu vurgulayan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadınlarımızın her alanda başarılı olabileceğini göstermek en büyük önceliğimizdir. Bu süreçte bizlere destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İŞKUR İl Müdürlüğümüz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisimiz ve Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezimiz, bünyelerindeki CV havuzlarını bizlere açacaklar. Böylece firmalarımızdan gelen personel taleplerine yönelik destek sağlayacaklar.”

Projeye destek veren firmalar

1) ÜÇGE Şirketler Grubu

2) Fine Food Gıda

3) Işıksoy Tekstil

4) Örnek Yemek Sanayi

5) Serra Serra Textile Group

6) Lorienstone

7) Loremar Madencilik

8) Onur Dolamıt Madencilik

9) Mim Çevre ve Danışmanlık

10) ORJİNOM İnovasyon & Danışmanlık

11) Özan Sigorta

12) Yamas Yaşar Makine Kalıp

13) Serdar İslamoğlu Un ve Un Mamülleri

14) Güldem Endüstriyel Soğutma

15) Poligon Mühendislik

16) B&B Renewable Energy

17) Bilpet Ambalaj