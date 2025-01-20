Başkan Şenocak, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, iş dünyasının karşılaştığı zorluklara ve geleceğe yönelik hedeflere dikkat çekti. Şenocak, “Bursa, güçlü sanayi altyapısı, dinamik girişimcileri ve ihracat potansiyeli ile Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biridir. Son dönemde karşılaştığımız yüksek faiz oranları, enflasyon ve finansmana erişim sorunları gibi zorluklar, iş dünyamızın önemli gündem maddeleri olmuştur. Ancak ekonomi yönetimimizin aldığı faiz indirim kararları, özellikle KOBİ’ler başta olmak üzere iş dünyasında bir rahatlama sağlamış ve piyasalara olumlu bir hava katmıştır. Bunun yanı sıra, önümüzdeki süreçte ekonomi yönetiminin hayata geçireceği yapısal reformlar, ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşmasında belirleyici olacaktır” diye konuştu.

Yeni yönetim kurulu

Yeni dönemde Bursa MÜSİAD Şubesi’nin Yönetim Kurulu Üyeleri Şu isimlerden oluştu: