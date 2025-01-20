Başkan Şenocak, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, iş dünyasının karşılaştığı zorluklara ve geleceğe yönelik hedeflere dikkat çekti. Şenocak, “Bursa, güçlü sanayi altyapısı, dinamik girişimcileri ve ihracat potansiyeli ile Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biridir. Son dönemde karşılaştığımız yüksek faiz oranları, enflasyon ve finansmana erişim sorunları gibi zorluklar, iş dünyamızın önemli gündem maddeleri olmuştur. Ancak ekonomi yönetimimizin aldığı faiz indirim kararları, özellikle KOBİ’ler başta olmak üzere iş dünyasında bir rahatlama sağlamış ve piyasalara olumlu bir hava katmıştır. Bunun yanı sıra, önümüzdeki süreçte ekonomi yönetiminin hayata geçireceği yapısal reformlar, ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşmasında belirleyici olacaktır” diye konuştu.
Yeni yönetim kurulu
Yeni dönemde Bursa MÜSİAD Şubesi’nin Yönetim Kurulu Üyeleri Şu isimlerden oluştu:
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1- Alparslan ŞENOCAK
2- Mehmet Fatih ÖZKUL
3- Murat DEMİR
4- Murat ERYAĞAN
5- Hüseyin KUL
6- Fatih ASLAN
7- Cemalettin CAN
8- Mehmet DEMİRCİ
9- Ahmet BERBER
10- AbdulMuhsin YAŞAR
11- Veysel BAKGÖR
12- Halil İbrahim BİÇER
13- Kamil ÖZKAN
14- Abdülkerim DEMİR
15- Süleyman Mesih ÇİL