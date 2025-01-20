Genç ofislerin üniversite öğrenci topluluklarıyla etkileşimlerini artırmayı ve gençlerin gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen programda BUÜ öğrenci topluluklarının gönderdiği 10 proje destek almaya hak kazandı. Yaklaşık 180 öğrenci topluluğuna sahip olan BUÜ’de faaliyet gösteren Yenişehir İbrahim Orhan MYO Kültür Sanat Bilim Mesleki ve Spor Topluluğu, Ombudsmanlık Topluluğu, Düşünce ve Hareket Topluluğu, Sağlık ve İyilik Hareketi Topluluğu, Tekvando Wing Chun Topluluğu, Uludağ Basketbol Topluluğu, İnegöl İşletme Topluluğu, Uludağ Bilimsel Araştırmalar Topluluğu, Büyükorhan MYO Öğrenci Topluluğu ve Biz Biriz Uluslararası Gençlik Topluluğu hazırladıkları projelere destek almayı başardı.

Elde edilen başarıdan dolayı gençleri tebrik eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, araştırma üniversitesi vizyonunun kurumdaki tüm katmanlara yayıldığını görmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı. Nitelikli eğitim-öğretimin yanı sıra gençlerin bilime ve araştırmaya olan ilgilerini artırmaya özen gösterdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Her zaman çok daha iyisini yapabilmek için gayret ediyoruz. Bilimsel faaliyet, proje üretme ve araştırma yapma işini sadece akademisyenlerimize bırakmıyoruz. İşin içine öğrencilerimizi de katmak istiyoruz. Teknofest yarışlarında olduğu gibi bilimsel tüm alanlarda öğrencilerimizi teşvik etmek ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamak gayretindeyiz. Alınan bu kıymetli sonuçları gördükçe mutluluğumuz daha çok artıyor. Projelerine destek almayı başaran tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.