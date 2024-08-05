BTSO ve TEKNOSAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ı Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) ağırladı. Burkay, TEKNOSAB Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarette Vali Demirtaş’a bölgede yürütülen çalışmalar, yatırımlar ve planlanan faaliyetlere ilişkin bilgi verdi. TEKNOSAB’ın dört yıl gibi kısa bir sürede yatırıma hazır hale geldiğini belirten Başkan Burkay, bölgede 37 parselde ruhsatlandırma ve inşaat çalışmalarının başladığını, 11 firmanın ise üretim faaliyetlerine başladığını kaydetti. Söz konusu 11 yatırımın toplam tutarının 15 milyar TL olduğunun bilgisini veren Burkay, bölgede 4 bin kişinin istihdam edildiğini ifade etti.

Bursa’da sanayideki dönüşüm ve ölçek ekonomisine geçişin liderliğini üstlenen TEKNOSAB’da 2024 yıl sonuna kadar inşaatı devam eden 26 firmanın daha faaliyet geçeceğini söyleyen Burkay, toplam yatırım tutarının 40 milyar TL’ye, çalışan sayısının ise 13 bine ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Tam kapasite üretim için hedef 2026

Bölgedeki firmalara güçlü bir lojistik ve ulaştırma altyapısı oluşturmak için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Burkay, “Bölgemiz için son derece önemli olan İstanbul-İzmir otoyol bağlantı kavşağı çalışmalarında sona yaklaştık. Kavşak ve bağlantı yollarının tamamlanması ile bölgemizde inşaat yapım sürecinin hızlanmasını ve 2026 sonunda tüm parsellerde üretimin başlamış olmasını hedefliyoruz. Diğer taraftan TEKNOSAB’da girişim sermayesi yatırım fonu modeli ile Güney Marmara’nın en büyük lojistik merkezini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Sayın Valimizin liderliğinde sürdürdüğümüz bu yatırımlarla beraber bölgemizin güçlü ve alternatifli ulaşım ağına entegrasyonunu sağlarken, firmalarımıza uluslararası alanda önemli bir rekabet avantajı sunacağız” dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da, “TEKNOSAB'ta üretim ve istihdama katkı sağlayan firmamıza nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” şeklinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.