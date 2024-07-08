Şirketler hem yüksek enerji maliyetleri hem de yeşil dönüşüm regülasyonları nedeniyle günden güne rüzgâr, güneş ve jeotermal gibi daha çevreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor. Son dönemde güneş enerjisine yatırım yapan Bursalı kuruluşlara Taşdelen Group da katıldı. Gruba bağlı Polyteks AŞ bünyesinde Nevşehir’de faaliyete geçen Güneş Enerji Santralı (GES), devreye alındı. Taşdelen Group Onursal Başkanı Mustafa Taşdelen, 150 bin metrekare alan üzerinde kurulan GES kanalıyla yıllık 23,730,000 KWH enerji üretileceğini kaydederken, “Bütün enerjiyi kendimiz kullanacağız” bilgisini aktardı.

Polyteks’in GES projesini hayata geçirme planı; Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında 'Gündem 2030: BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' açıklandıktan sonra şekillenmeye başladı. “Erişilebilir ve temiz enerjiye nasıl ulaşabiliriz?” soruna ilk yanıt, Güneş Enerji Santralı oldu. Proje hazırlıkları, 2019 yılında yapılan ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’ sonrasında daha da hızlandı.

Temiz enerji yatırım

İklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra, yeşil yatırımların teşvik edilmesini, yeni istihdam olanaklarının oluşturulmasını, yenilenebilir yeşil enerjiye yani ‘temiz enerjiye’ geçişin sağlanmasını ve çevresel adaletin güçlendirilmesini amaçlayan Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa’yı 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının net olarak sıfırlandığı dünyanın ilk iklim-nötr kıtası haline getirmeyi hedefliyor. Kurulduğu günden itibaren çevreci ve inovatif bakış açısıyla faaliyetlerini devam ettiren Polyteks GES ile Yeşil Mutabakat’ı benimsemiş, gelecek plan ve hedeflerini buna göre şekillendiren şirketler arasında yerini almış oluyor. Gelecek planları içerisinde Geri Dönüşüm Tesisi Yatırımı olan şirket, AB Mutabakatı ışığındaki sürdürülebilir kalkınma hedeflerini adım adım gerçekleştirmeyi amaçlıyor.