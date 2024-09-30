“Sürdürülebilir Karlı Bir Büyüme İçin Nasıl Hazırlanırız?” başlıklı bir sunum yapan Ciliv, “Global iş dünyasında başarıyı yaratmak için, bir numaralı konu insan” dedi. Ciliv, şöyle konuştu:

“İş insanının karar vermesi gerekir. Ben işi dünyada nasıl iyi hale getiririm? İyi iş nedir? İyi işi nasıl yaparım? Bunun için yenilikçi, girişimci liderlik önemli. Liderin birinci önceliği doğru yönü belirlemek, geleceği iyi okuyarak uzun dönemli büyük düşünerek oyunu değiştirmek. Lider işini iyi bilmeli ve sahiplenmeli. Global iş dünyasında başarıyı yaratmak için, bir numaralı konu insandır. Bu özelliklere sahip insanları bulmalıyız. Zor olduğunu biliyorum. Bulduğumuzda da onlara sahip çıkmalıyız.”

Ciliv, iyi işin diğer unsurlarını da sıralarken, müşteriye odaklanmanın en önemli konu olduğunu da kaydetti. Hızlı inovasyonun da çok önemli olduğunu da ifade eden Ciliv, “İnovasyon yeni bir fikirden öte, yeni bir fikrin ekonomik ve toplumsal bir faydaya dönüşmesidir. Bunları yaparsanız, sürdürülebilir karlı bir büyüme ortaya çıkıyor. Bu da iş dünyasının en önemli hedefi. Bunları yaparsanız ortaya iyi bir iş çıkıyor. Ondan sonra kötü bir yönetici gelse de iş iyi olmaya devam ediyor” dedi.

Akıllı sistemler dönemi

Yenilikçi ve gelişimci lider vurgusunun ardından bir diğer önemli konunun da dünyanın yeni durumu olduğunu belirten Ciliv, şunları söyledi:

“Artık dünyada akıllı sistemler dönemi. 5G’nin gelmesiyle gerçek zamanlı gelişmeye tanıklık edeceğiz. İş ve teknoloji bilen insanlara ihtiyacımız var. Geçmişi değiştiremezsin ama geleceği değiştirebilirsiniz.”