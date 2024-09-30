Bursa futbolunun en prestijli turnuvalarından olan ve Bursa OSB ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD) organizasyonunda bu yıl 18’incisi düzenlenen Futbol Turnuvası başladı. ‘Yolun centilmenlik, hedefin kupa olsun’ sloganıyla düzenlenen futbol turnuvasında 20 takım 5’li 4 grupta mücadele edecek.

21 Eylül 2024 Cumartesi günü Rudolf Duraner ve Limon Catering takımlarının maçıyla başlayan turnuvanın açılışına; BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, BOSİAD geçmiş dönem başkanlarından Abdullah Bayrak, Bursa OSB Bölge Müdürü Osman Yıldırım ve çok sayıda futbolsever katıldı.

Açılış maçı Limon Catering’in 3 golüne karşılık 8 gol atan Rudolf Duraner’in galibiyeti ile sona eren turnuvanın finali, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü oynanacak final maçıyla son erecek. Şampiyon olan ve dereceye giren takımlara kupalarının verileceği turnuvada ayrıca gol kralı, en iyi kaleci, en iyi futbolcu ve en centilmen takım dallarında da ödüller sahiplerini bulacak.