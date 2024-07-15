Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), Bursa iş dünyasını sürdürülebilirlik hedeflerine uygun şekilde geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Üye firmaların sürdürülebilirlik bilincini artırmak ve küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yol haritası oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla, Sachi Consultancy iş birliğiyle Sürdürülebilirlik Uzmanlığı Sertifika Programı düzenlendi.

Bursa Ticaret Borsası’nın, dijital eğitim vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Bursa TB Akademi’de düzenlenen ve Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Güray Salihoğlu, Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu, Prof. Dr. Şule Turhan ile Sachi Consultancy Kurucu Ortakları Çiğdem Palalı ve Senem Tanju tarafından verilen eğitimlerde, Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarından Paris İklim Anlaşması’na, döngüsel ekonomiden sürdürülebilir tarıma, kaynak verimliliğinden sürdürülebilir finansa kadar sürdürülebilirlik kavramının tüm yönleri geniş bir yelpazede ele alındı.