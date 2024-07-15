Balkantürk Akademi etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminere konuşmacı olarak, CNS Investment Yönetim Kurulu Başkanı Yatırım ve Hukuk Danışmanı Avukat Çağla Nur Sürer katılan BALKANTÜRKSİAD üyelerine KKTC’de yatırım imkanları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Forbes Dergisi’nin KKTC’yi yatırım ve fırsatlar ülkesi olarak ilan ettiğini söyleyen Çağla Nur Sürer, gayrimenkul yatırımları, tamamlanan, devam eden ve yeni başlayan projeler, konut fiyatları, ödeme planları, konutların değer artışları ve kira yönetim uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. CNS Investment Yönetim Kurulu Başkanı Yatırım ve Hukuk Danışmanı Avukat Çağla Nur Sürer açıklamalarının sonunda BALKANTÜRKSİAD üyelerinin sorularını cevaplandırdı.