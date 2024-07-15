Bursa’da kurulduğu günden bu yana yurt içi ve yurt dışında onlarca işletmede verimlilik etütleri yaparak milyonlarca lira değerinde enerji verimliliği sağlayan BTSO EVM, eğitim programlarıyla iş dünyasına hizmet sunmayı sürdürüyor. Enerji Yöneticisi Yetiştirme programı kapsamında 2 hafta boyunca eğitim alan katılımcılar, enerji verimliliği, enerji yönetim sistemleri, enerji tasarrufu ve çevre dostu uygulamalar gibi başlıklarda bilgi aldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, böylece Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Enerji Yöneticisi Sınavı'na girme hakkı kazandı. Sınavda başarılı oldukları takdirde, Bakanlık onaylı Enerji Yöneticisi Sertifikası sahibi olacaklar. BTSO EVM, önümüzdeki dönemde daha fazla katılımcıyı enerji yönetimi konusunda eğiterek, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamayı amaçlıyor. Gelecek dönem eğitim başvuruları www.btsoevm.com web sitesi üzerinden yapılabiliyor.