Takvimler 2 Nisan 1996’yı gösterdiğinde; Bursa ekonomi basınının duayeni, mesleki büyüğümüz Tahsin Ardıç’ın vizyonuyla bir hayal gerçeğe dönüştü.

“Ekonomi” ve “haber” kelimelerinin o eşsiz uyumuyla markalaşan EKOhaber, Bursa iş dünyasının sesi olmak üzere yayın hayatına “merhaba” dedi. Bugün, dile kolay tam 30 yılı geride bırakıp 31. yaşımıza adım atmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Yeni bir yıla merhaba demenin heyecanını yaşarken, madalyonun diğer yüzündeki gerçeği de görüyoruz: Ekonomideki türbülans nedeniyle dünya genelinde medya dünyası derin bir sarsıntıdan geçiyor. Yüksek tirajlı gazetelerin kapandığı, televizyonların sustuğu, dijitalin hızında kağıdın yorulduğu bir dönemdeyiz.

Peki, dünyanın öbür ucundaki gelişmelerin anında cebimize düştüğü bu çağda; yerel, haftalık ve ekonomi odaklı bir gazete nasıl oluyor da 30 yıldır istikrarla yoluna devam edebiliyor?

Medyadaki erozyon giderek büyürken EKOhaber’i ayakta tutan o “gizli güç” nedir?

Cevap çok net: EKOhaber sadece bir “kağıt parçası” değil, yaşayan bir hikayedir.

Günümüzün soğuk dünyasında insanlar artık vizyon-misyon maddelerine veya parlak logolara aşık olmuyor. İnsanlar; tutkuya, alın terine ve içinde kendilerinden bir parça buldukları gerçek hikayelere bağlanıyorlar.

EKOhaber’in başarısının sırrı; Bursa’nın fabrikalarında ve atölyelerinde yazılan o örnek başarı hikayelerine ortak olmasında gizlidir.

Biz, iyi günde de kötü günde de iş dünyasının sadece “izleyicisi” değil, “yol arkadaşı” olduk. Sorunları yetkili makamlara taşıyan bir köprü, çözümlerin ısrarlı takipçisi olduk.

Daima sıradan bir gazete olmanın ötesine geçmeyi hedefledik. Birçok yerel markamızın önce ulusala, ardından global arenaya açılmasına refakat ettik. Onların büyüme sancılarına da, ihracat rekorlarına da paydaşlık ettik.

Bugün gururla ve yüksek sesle ifade ediyoruz: Bursa’nın başarı hikayesinde bizim de payımız var.

Bursa sanayicisi, girişimcisi ile aramızda kurduğumuz o sarsılmaz sadakat bağının temelinde, birbirimize duyduğumuz güven yatıyor.

Bu yüzden “Bursa’nın Ekonomi Gazetesi” unvanını sadece bir slogan olarak değil, hak edilmiş bir nişan olarak taşıyoruz.

Bir "Salı Klasiği"nin Gelecek Vizyonu

Geçen 30 yılda dünya ve Türkiye çok değişti; ancak bizim her Salı sabahı yeni sayıyı matbaadan teslim alırken duyduğumuz o ilk günkü heyecan zerre eksilmedi.

EKOhaber; analizleri ve uzman yazar kadrosuyla, iş dünyasının kendi mücadelesini sayfalarında bulduğu bir “Salı Klasiği” olma özelliğini her geçen yıl daha da pekiştiriyor.

Tahsin Ardıç’ın liderliğinde, amatör bir ruh ve profesyonel bir tutkuyla ter döken ekibimiz, bugün ekonomi basınının amiral gemisini geleceğe güvenle taşıyor.

Başarı yolculuğumuzda gücümüze güç katan abonelerimize, paydaşlarımıza, ekibimize ve yazarlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

31.yılımızda, "Ekonomi basınının çınarı" olma yolunda köklerimizi daha da derinlere salıyoruz. Bursa’nın küresel arenadaki yerini sağlamlaştıracak daha çok hikayemiz, gidilecek çok yolumuz var. İlkeli yayıncılık çizgimizden taviz vermeden, sizlerin rehberliğinde ilerlemeye devam edeceğiz.

Nice başarı dolu yıllarda, yine her Salı aynı heyecanla ve aynı ortak hikayede buluşmak dileğiyle...

Saygılarımla,