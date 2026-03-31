Kıymetli okurlar, sevgili dostlar;

Gururla ve heyecanla duygularımı kaleme dökmeye, sizlerle mutluluğumu paylaşmaya çalışacağım. Evet, 50 yıllık bir meslek geçmişim var fakat bugün 31’inci yaşını kutlayan bir delikanlıyım. Nitekim Ekohaber’imden öncesi benim için milattan önce, sonrası ise ikinci doğuşum. Elinizde tuttuğunuz bu gazete, tam bin 556 haftadır ilmek ilmek, nakış nakış işleniyor ve masanızdaki yerini alıyor.

Her yıl söylerim; 10 yıl önce kurduğum hayalim, 17 yıl önce kurduğum hayalim, 28 yıl önce kurduğum hayalim diye… İşte şimdi tamı tamına 31 yıl önce kurduğum hayalim demenin zamanı geldi. 2 Nisan 1996’dan bu yana her hafta yerel ekonomiyi belirleyerek; meslek ilkeleri ve etiğinden ödün vermeden, objektifliği elden bırakmadan, alnımızın akıyla karşınıza geldik. Elbette bu yolda türlü engellerle karşılaştık. Fakat bu zorlukları karşımıza çıkaranlar bilmelidir ki; 50 yıllık tecrübeyle birlikte, bu markaya duyulan güven ve işin mutfağındaki becerikli eller bertaraf konusunda oldukça marifetlidir. Dolayısıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ekohaber’in satırlarında yer alan her bir harf, yalnızca doğrudan yana olmaya devam edecektir.

Ezcümle, bugün Gazeteniz Ekohaber ile birlikte ben de 31 yaşına giriyorum. Dolayısıyla doğum günümü de çalışma arkadaşlarım, kıymetli yazarlarım ve siz değerli okuyucularımla birlikte kutlamaktan onur duyuyorum. Bin 556 hafta daha ‘Salı Ekohaber Günüdür’ demek istiyor, bu satırların ulaştığı herkese şükranlarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalınız…