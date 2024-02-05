Yeşilova Holding’de çifte kutlama

Alüminyum endüstrisinde Türkiye’nin en köklü gruplarından Yeşilova Topluluğu, tam 49 yıldır faaliyetlerine devam ediyor. Grubun Hasanağa kampüsündeki yeni Holding binasının açılışı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova’nın iş hayatında 50’nci yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Holding ve Grup şirketlerinden üst düzey yöneticilerin katılımıyla düzenlenen açılış töreninin ardından “50. Yılında Ali İhsan Yeşilova” paneli de gerçekleştirildi. Ali İhsan Yeşilova, iş hayatında dolu dolu geçen 50 yıllık öyküsünü ve Grubun yarım asırlık köklü ve başarılarla dolu yolculuğunu panelde anlattı. Yeni Holding idari binasının açılışı ve gerçekleştirilen panelin ardından Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova’nın çalışma hayatındaki 50’nci yılı kesilen pasta ile kutlandı.

İş hayatında 50 yıl

50 yıllık kariyer hayatının önemli kilometre taşlarını anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, “İş hayatına bundan tam 50 yıl önce 1974 yılı Ocak ayında alüminyum profil ticareti yapan küçük bir dükkanda başladım. Tezgahtar, çaycı, satıcı her işi yaptım ve yaklaşık 1 yıl sonra vesile oldu, o dükkanın sahibi oldum. Yıllar içinde farklı endüstri kollarında büyüyen Yeşilova markamızın, başarılı çalışmalar ve iş birlikleri ile bugün ülkemizi global ölçekte temsil etmesinden gurur duyuyorum. Değerlerimizi ve ilkelerimizi kucaklayan, başarılı çalışmalarıyla itibarımızı yükselten tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün bir arada bulunma sebeplerimizden biri olan yeni Holding binamızın da tüm Topluluğumuza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.