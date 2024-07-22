Kökleri 1963 yılına dayanan Oktay Holding, serüvenine ilk firması Oktay Bobinaj ile başladı. Sonrasında Oktel A.Ş. 2006 yılında Bursa’da kuruldu. 2010 yılında enerji alım satım firması olarak başlayan Ok Enerji, 2013 senesinde rulman ve aktarma organları satışına başladı. Grup firmalarına; Flosse mutfak ekipmanları, yedek parça tedarikçisi Heinz Part, elektromanyetik ve elektrostatik boya çözümleri barındıran Heinz Linear ve Bursa’ya modern dokunuş yapan Nominis Yapı firmalarının katılımıyla holding haline geldi. Oktay Holding, 5 ülkede, 12 şirketle, 8 farklı alanda, 5 farklı şehirdeki üstleriyle dünyanın dört bir yanına hizmet veriyor.

Oktel bünyesinde 47, Hertz Motor’da ise 90 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Oktay Holding Dış Ticaret Sorumlusu Yağmur Ertoksöz, “Çin’den Amerika’ya sunduğumuz hizmetimizi, Avrupa üzerindeki odağımızı çekmemek şartıyla Asya ve Afrika ülkelerinde daha da geliştirmeyi amaçlamaktayız. Firmamızın vizyonu doğrultusunda ve ülkemizin üreticilerinin desteği ile yerli üretimi dünyanın dört bir yanına yaymak konusunda büyük bir tutkumuz mevcut. Bizler baktığımız her şeyi nasıl pazarlayabilir, nasıl geliştirebiliriz diye düşünmekteyiz ki kanımca en büyük zenginlik budur. Tam da bu sebeplerden 2025 yılında yurtdışında Çekya’da ve Slovakya’da; yurtiçinde Urfa’da bazı yatırımlar yapmayı düşünmekteyiz” şeklinde konuştu.