Almira Hotel, Balıkesir Bigadiç’te 30.000 m2 alanda kurduğu 2 MW’lik güneş enerjisi yatırımı ile ayda ortalama 300.000 KW enerji üretiminin sağlanması hedefliyor. Bu yenilikçi yatırım otelin çevresel ayak izini azaltmak ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanmak açısından büyük önem taşıyor. Almira Hotel’in GES yatırımı, otelin enerji maliyetlerini de düşürerek ekonomik anlamda da sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Bu girişim, otelin uzun vadeli enerji tasarrufu hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. Ayrıca, otelde konaklayan misafirler de çevre dostu bir konaklama deneyimi yaşayarak bu sürece katkıda bulunmuş oluyorlar. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Sıfır Atık, Yeşil Yıldız, Sürdürülebilir Turizm Belgesi ve Turuncu Bayrak gibi önemli sertifikalara da sahip olan Almira Hotel, sürdürülebilirliğe olan bağlılığını ve yüksek standartlarını kanıtlıyor.

“Sektörümüzde öncü olmaya devam ediyoruz”

“Yeşil enerjiye geçiş hem misafirlerimiz hem de çevremiz için daha sürdürülebilir bir yaşam tarzını teşvik etme kararlılığımızın göstergesidir” diyen Almira Hotel Genel Müdürü Ersin Yazıcı konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu adım, sürdürülebilir turizm ve çevre dostu uygulamalar konusunda sektörümüzde öncü olma vizyonumuzun bir parçasıdır. 2012 yılından itibaren otel ısıtmamızda hali hazırda jeotermal enerjiden faydalanmaktayız. GES yatırımımız ile de çevre dostu uygulamalarımızı geliştirmiş bulunuyoruz. Kış aylarında jeotermal enerjiden, yaz aylarında ise güneş enerjisinden yararlanıyoruz. Yeşil enerji tercihimiz ile doğaya olan sorumluluğumuzu vurguluyor, bu anlamda diğer işletmelere de örnek olmaktan büyük gurur duyuyoruz”.