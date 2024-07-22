Tüm ürünlerini, İnegöl’deki üretim tesisi içinde Çilek Tasarım Merkezi’ndeki genç Türk tasarımcılarıyla doğu-batı sentezini göz önüne alarak özgün tasarımlarla oluşturan Çilek Mobilya, çevreye duyarlı üretimini en kaliteli malzeme seçimleriyle yapıyor. Yüksek güvenlikli ürünlerini uluslararası alanda da belgelendiren şirket, yüksek teknoloji kullanarak, bebek, çocuk ve genç odalarında dünya çapında tasarım odaklı marka olmayı ve birbirinden özgün tasarımlarıyla sektöre yön vermeyi sürdürüyor. Özgün tasarımlarıyla pek çok ödül kazanan Çilek Mobilya, son olarak geçtiğimiz sene The Chicago Athenaeum tarafından düzenlenen Good Design yarışmasında “Children’s Products” kategorisinde bir beşik ve yeni bir araba yatak ürünleriyle ödül alma başarısını gösterdi.

Uzmanlık, Tasarım, Güvenlik, Kalite

Çilek’i ilk kurdukları günden bu yana, özgün tasarımlara odaklandıklarını ifade eden Çilek Mobilya CEO’su Muzaffer Çilek, “Uzmanlık, Tasarım, Güvenlik ve Kalite” değerlerimizle, her bir mobilya parçasına özenle emek vererek, tüm özgün ürünlerimizi çocukların düşlerini büyütmek için tasarlıyoruz. Ürünlerimizi kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik tasarlamak ve geliştirmek için odak grup çalışmaları, fikir çalıştayları ve gelecek trendleri yakalama çalışmaları yapıyoruz. Bu inançla kurduğumuz Tasarım Merkezi’mizde oluşturduğumuz ortak tasarım dili ile kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını gözeten, sağlıklı, güvenli, ergonomik, eğlenceli ürünlerimizi çevreye duyarlı modern üretim tesisimizde üretiyoruz. Bebek, çocuk ve genç odaları için çok fonksiyonlu mobilyalar ve alandan tasarruf sağlayan fonksiyonel çözümler sunuyor, onlar için en güvenli ve sağlıklı ortamı oluşturuyoruz” dedi.

Çocukların gelişimini inceliyoruz

Tasarımları yaparken çocukların gelişim dönemlerindeki fiziksel ve duygusal gelişim evrelerini incelediklerini de sözlerine ekleyen Çilek, “Çocukların belirli yaş dönemlerine göre değişen fiziksel özellikleri nedeniyle onların anatomi özelliklerine uyumlu hazırlanmış ortamlar olmalı. İlk çocukluktan başlayarak son çocukluk evresine kadar bu standartlar gelişim dönemlerine uyum sağlamalı. Çocuk mobilyalarında yaş aralıklarına göre standart ergonomi ölçülerini baz alarak çizimlerimizi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.