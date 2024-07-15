2003 yılından itibaren MES yazılım ve donanım çözümleri üreten Mert Software & Electronics, üretimini izlemeyi ve verimliliğini artırmayı hedefleyen tüm üretim alanlarında sektöre özgü çözümler geliştirirken, işletmeye ait tüm detayların istenilen anda istenilen yerden izlenmesi de sağlıyor.

3 bin metrekare alanda Ar-Ge ve Teknoloji Merkezi olarak müşterilerine hizmet vermeye devam eden Mert Software & Electronics’in Bursa ve Konya’da bulunan ofislerinde alanında uzman ve yetkin çalışanları ile Ar-Ge, Ür-Ge, satış ve satış sonrası destek faaliyetleri yürütüyor. Alanında en iyi proje hazırlama ve uygulama sürecine sahip olan Mert Software & Electronics, yurt içi ve yurt dışı 350’den fazla markanın çözüm ortağı olarak 18 ülkede hizmet veriyor.

Mert Software & Electronics bünyesindeki trex Akademi ile MES Uzmanları yetiştirip, Dijital Dönüşüm Deneyim Merkezi ile sanayiciler, dijital dönüşüm sonucunda elde edebilecekleri kazanımları deneyimleyip yerinde görebilme imkanı sunuyor. 13 farklı sektördeki üretimin simüle edildiği merkezde üretimde yapılan hatalar, zaman ve maddi kayıplar fark edilirken projeler sayesinde anlık veri toplayıp zararlarını 0’a yakın bir noktaya indirebiliyorlar.

Mert Software & Electronics Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, “Üretim işletmeleri dijital dönüşmezlerse önümüzdeki yıllarda onları bekleyen birtakım tehlikeler var. Bu işleri gelişmiş ülkeler sürdürüyor. Onların belirlemiş olduğu standartlar var. O standartlar çerçevesinde dijital dönüşmüyorsanız sipariş alamama tehlikeniz olacak. Karbon ayak izinizi düşürmediğiniz ölçüde sipariş alamayacaksınız. Dolayısıyla regülasyonlar anlamında takılmalar olacak, bunlara takılmamak lazım. İşletmelerin üretim sahalarını daha verimli kullanmaları gerekiyor” dedi.