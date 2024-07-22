Modern teknolojiye sahip altyapı ve hizmet kalitesi ile Bursa’da Nev Esentepe, Nev Anadolu ve Nev FSM, Bandırma’da ise NEV Bandırma ve Nev Bandırma Tıbbi Görüntüleme ve Tanı Merkezi ile bölge halkına kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunan Nev Sağlık Grubu, sağlık merkezleri zincirini her geçen gün genişletiyor. Tıbbi etik ilkelerden ödün vermeden, kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunma misyonuyla çalışmalarını sürdüren Nev Sağlık Grubu; YEK Eğitim Kurumları ve Beyaz Okyanus Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerini de grup çatısı altında buluşturarak, bölge ekonomisine büyük bir güç katıyor.

Bursa’ya ve ülkemize duydukları yüksek güven ile sağlık alanındaki yatırımlarının yanı sıra diğer alanlarda da yatırımlarını sürdürdüklerini ifade eden Nev Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ergin Kopal, yeni yatırımlarla birlikte çok daha geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini söyledi. Yeni yatırımlarla beraber Nev Sağlık Grubu’nu ülkemiz sınırlarını aşan bir konuma taşımayı hedeflediklerini de kaydeden Kopal, yeni teknolojilere yatırımlarını ve ülke istihdamına katkı sağlamayı da sürdüreceklerinin altını çizdi.