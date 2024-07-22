Elektrik taahhüt ve projede, Türkiye’nin en saygın, en güvenilir ve en çok tercih edilen markalarından biri Yalçın Elektrik. Endüstriden sağlığa pek çok global kuruluşun da çözüm ortağı olan ve 30. yılını kutlayan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Yalçın, yatay büyümeden dikey büyümeye geçişlerini, yeni şirketlerini, yatırımlarını ve projelerini anlattı. Yalçın, şunları kaydetti: “2010 yılında Yalçın Elektrik’in 16. yılında Neser Pano’yu kurduk. 2016 yılında Bursa Şalt Merkezi’ni kurarak malzeme anlamında daha da güçlenmeyi ve sektördeki malzeme ihtiyacını karşılamayı hedefledik. 2021 yılında ise ACK Geri Dönüşüm firmasını kurduk. Bugün geldiğimiz noktada, 30 yıllık birikimimizi ve vizyonumuzu kullanarak sektörde öncü bir konuma yükseldik. Yatırımlarımız ve girişimlerimizle hem kendimizi geliştirmeye hem de sektöre katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Yalçın Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Yalçın; “Nitelikli ürünlerimizi pazara sunmaya başladık. Pazarda etkin bir şekilde tanıtım yaptığımız çalışmalarla birlikte ürünlerimizin tamamını ihraç etmeyi hedefliyoruz. Son 3-4 yıldır vurguladığımız gibi, e-mobilite çözümleri ve GES gibi kavramlar artık hayatımızın birer enstrümanı haline geldi. Türkiye, bu yönde dinamik adımlar atıyor ve sürdürülebilir enerji payı da yükseliyor. Türkiye’nin kendi teknolojisini üretmeye başlamasıyla, yakın gelecekte çok daha iyi noktalara ulaşacağımızı düşünüyorum. Ana hedefimiz, Türkiye’nin diğer illerine de hizmet vererek ulusal bir marka haline gelmek”