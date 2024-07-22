Güney Kore merkezli HL Mando ve Çukurova Holding ortaklığında faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye’nin ilk ve en büyük büyük amortisör üreticisi olan Maysan Mando, ilk günden beri proaktif ve şeffaf bir yaklaşım ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmaya odaklanıyor. Maysan Mando, sürdürülebilirlik yaklaşımını her alanda benimsemekte ve bu alanda önemli adımlar atmaktadır. Sektörde yeniliklerin ve değişimin öncüsü olan şirket; sürdürülebilir gelişimi, enerji verimliliğini ve çevreci yaklaşımları esas alarak, geleceğe katkı koyma hedefiyle ilerliyor.

Temiz üretim, temiz gelecek

Maysan Mando Fabrika Müdürü Yunus Delibaş, “Sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda tüm süreçlerimizi gelecek odaklı şekillendiriyoruz. Sürdürülebilir üretim için karbon ayak izimizi küçültmeye odaklanıyoruz. Üretim ağımızda ve tüm saha faaliyetlerimizde tasarrufu ön planda tutuyor, üretim teknolojilerinden dijital dönüşüme, Endüstri 4.0'dan sürdürülebilirlik kapsamına kadar pek çok alanda çalışıyoruz. İleri teknoloji geliştirmeye öncülük edip, yeni inovasyon stratejileriyle küresel pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirme odaklı faaliyetler yürütüyoruz” dedi.

“Sıfır atık, sıfır emisyon odaklı geliştirdiğimiz selektif krom kaplama prosesimiz, tamamen temiz ve sürdürülebilir üretime sahip. Çalışan sağlığı açısından da son derece ergonomik, herhangi bir kimyasal maruziyet söz konusu değil” diyen Delibaş, “Bu prosesimiz; dünyada amortisör üzerine tek, başka bir örneği yok. Tamamen çevre dostu olan bu hat, şirketimize ve çevremize büyük değer katıyor. Şirket olarak, UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kendi stratejilerimize ve politikalarımıza entegre etmeye devam ederek, bir yandan yaşadığımız dünyaya değer katmaya, aynı zamanda daha çevik bir yapı ile verimlilik ve sürdürülebilir büyüme odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.