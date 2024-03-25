Yeşilova Holding başarıyla tamamladı

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliği prensiplerini özel sektörde pekiştirmek amacıyla başlattığı Sözden Eyleme WEPs Programı’nın Katılım Belgesi Takdim Töreni ve Kapanış Toplantısını gerçekleştirdi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi konularında iş dünyasında farkındalık yaratmayı hedefleyen projenin kapanış toplantısına, programa seçilen firmaların üst düzey yöneticileri katıldı. Katılımcılar, UN Women Türkiye tarafından sunulan rehberlikler doğrultusunda işletmelerinde WEPs ilkelerini ve cinsiyet eşitliği politikalarını güçlendirmeye, kadın istihdamını desteklemeye yönelik adımlar attılar. Programda Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova, katılım belgesini, UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova’dan aldı.

10 firmadan biri olmanın mutluluğunu yaşadık

Proje ve elde edilen kazanımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova şunları söyledi:

“Yeşilova olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiğimiz önemle birlikte böylesine değerli bir projenin içinde yer almak, bizim için çok kıymetliydi. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) etki alanını genişletme ve uygulamalarını derinleştirme amacını taşıyan ‘Sözden Eyleme WEPs’ projesine seçilen 10 firmadan biri olmanın mutluluğunu yaşadık. Kadınların toplumda, çalışma hayatında kısacası yaşamın her alanında eşit olarak yer almaları önceliğimiz çerçevesinde hayata geçirdiğimiz İş’te Denge projemizi güçlendiren ve bize bu yolda ışık tutan WEPs ilkeleri ile hayata geçireceğimiz birçok aksiyon için şimdiden çok heyecanlıyız. Süreçteki tüm değerli katkıları için paydaşlarımıza teşekkür ediyor, daha iyi bir geleceğin ancak ve ancak toplumsal cinsiyet eşitliği ile mümkün olduğuna inanıyoruz.”