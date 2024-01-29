Weltew Home yeni fabrikasıyla karbon ayak izini azaltacak

2024’ün ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan yeni fabrika binası ile birlikte Weltew Home’un üretim alanının 110 bin metrekareye ulaşacağını belirten Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, “Koltuk, sandalye, boya, depo ve nakliye birimlerinin yanı sıra idari birimleri de bünyesinde barındıracak olan bu yeni tesis ile Weltew, gücüne güç katacak. Panel mobilya biriminde Newjoy üretim bandının da yerini almasıyla üretim tesisi büyük bir ekosisteme dönüşecek. Akıllı depomuz; fabrikada üretilen bir ürünü müşteri teslim alana kadar izleyebilecek bir sisteme ev sahipliği yapacak. ERP alanındaki yeni teknoloji yatırımlarımızla datayı birinci önceliğimiz haline getireceğiz. Müşterimizi tanıyacak, bayimizi büyütecek ve hep birlikte büyüyeceğiz” diye konuştu.

Weltew Home sürdürülebilirlik yatırımları

Güneş paneli sistemleri yatırımlarıyla halen 2,2 megavatlık bir elektrik üretimi yapıldığını, yakında takılması planlanan yeni panellerle kurulu gücü 3,2 megavata çıkarmayı planladıklarını anlatan Balcı, “Üretim süreçlerimizin tamamında geri dönüşümü ve yeşil enerjiyi destekliyor, güneş paneli yatırımlarıyla birlikte de karbon ayak izimizi hızla azaltmayı amaçlıyoruz” dedi.