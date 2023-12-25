Warmhaus yeni fabrikasında

NOSAB’da yer alan panel radyatör ve kombi üretim tesislerini TEKNOSAB’daki fabrikasında tek çatı altında toplayan Warmhaus, çalışanları ile bir araya gelerek taşınmayı pasta kesimi ile kutladı. Warmhaus Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bahar Çelik Güzeldağ, Warmhaus Genel Müdürü Erdem Ertuna, Warmhaus Fabrika Direktörü Murat Demirtaş ile tüm çalışanların katıldığı bir organizasyon düzenlendi.

Warmhaus Genel Müdürü Erdem Ertuna, “Sektörün en yeni teknolojilerine sahip, enerji verimliliği yüksek ve endüstri 4.0 özelliklerini karşılayan yeni üretim tesisi 46 bin metrekarelik kapalı alana kurulu. Bu yatırımla birlikte Warmhaus kombide yüzde 25 panel radyatörde yüzde 35’lik bir kapasite artışı sağlayacak. Modern binamız, dinamik çalışma ortamlarımız ve sosyal alanlarımız ile siz çalışanlarımızla birlikte yeni bir başlangıç yapmaktan dolayı heyecanlıyız. En iyi teknolojilere sahip yeni fabrikamızda kapa-site artışımızla birlikte daha da büyüyeceğiz. Yeni üretim tesisimiz hayırlı olsun” dedi.