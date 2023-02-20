Vera Türkün Evleri’nde yaşam başlıyor
Ulusalda ve yerelde imza attığı projelerle adından söz ettiren Göler Holding’in Bursa Bademli’deki marka projesi Vera Türkün Evleri’nde sona yaklaşıldı. Yüzde 80’i tamamlanan projede yaz aylarıyla birlikte yaşam başlayacak.
Semih AYDIN
Bademli’nin merkezinde, doğayla iç içe ayrıcalıklı bir yaşam sunacak olan Vera Türkün Evleri’nde inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bademli’nin en gözde bölgesinde 14 bin metrekare arazi üzerindeki projede villa ve daire tipi gibi seçenekler bulunuyor.
Arazinin üç tarafı meşe ormanlarıyla çevreli Vera Türkün Evleri, sakinlerine doğayla iç içe bir yaşam sunacak. Proje, açık ve kapalı yüzme havuzları, fitness salonu, çocuk oyun parkları, kapalı otoparkı, kafetarya ve sosyal donatı alanları ile yaşayanlara mutlu bir hayat ortamı sağlayacak.
Proje yaza hazır
Vera Türkün Evleri ile şehrin yakınında, Bademli’nin merkezinde ve doğanın içinde bir yaşam sunacaklarını belirten Göler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Baturay Göler, “Projemize başlayalı yaklaşık bir yıl oldu. Yaz aylarında evlerimiz oturulmaya hazır hale gelecek. Şu anda ev sahiplerinden iç mimari çalışmalarına başlayanlar bulunmakta” dedi.
Geniş yaşam alanları
Projelerinde 6 adet villa ve 12 adet daire tipi olmak üzere 18 bağımsız bölüm sunduklarının bilgisini veren Göler şunları söyledi:
“Villalarımız 3’er katlı ve net 924 metrekare kapalı alana sahip. 88 m2 net salon, 65 m2 net ebeveyn yatak odası, 50 m2 net mutfak gibi geniş kullanım alanlarına sahiptir. Villalarımızın her birinde açık yüzme havuzları ve ısıtmalı jakuziler var. Ayrıca her villanın kendine ait 10’ar araçlık kapalı otoparkı ve kapalı depo alanları mevcut. Daire bloklarımız ise alt bahçe katı ve üst bahçe katı daire olmak üzere 2 kattan oluşuyor. Bunlar da net 400 metrekare kapalı alana sahip. 80 m2 net Salon,65 m2 net ebeveyn yatak odası ve 32 m2 net mutfak gibi geniş kullanım alanlarına sahip. Alt kat dairelerin ve üst kat dairelerin kendine ait bahçeleri bulunmakta. Her bir dairemizin 3 araçlık kapalı otoparkı ve kapalı depo alanları var. Bunlara ek olarak hem villalarımızda hem de dairelerimizde asansör mevcuttur.
Mutlu bir yaşam
Vera Türkün Evleri sakinlerinin mutlu bir yaşam sürmelerini arzu ettiklerini belirten Baturay Göler, “Konutların satışları ile bizzat kendimiz ilgileniyoruz. Mutlu ve uyumlu bir site ortamı oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.
Sitenin araç trafiğine kapalı olduğunu kaydeden Göler, “Kapalı otoparklarımız sayesinde sitedeki sokaklarda araç olmayacak. Böylece çocuklar araç korkusu olmadan site içerisinde rahatça oynayıp, birlikte vakit geçirebilecekler” dedi.
Önümüzdeki dönemde Bursa’ya nitelikli projeler kazandırmayı planladıklarını belirten Baturay Göler, “Bütün projelerimizle bizzat kendimiz ilgileniyoruz ve istisnasız her malzeme için en kaliteli, en güncel ve en işlevsel malzemeleri tercih ediyoruz. Şu anda projemizin yüzde 80’i tamamlandı. İlerleyen süreçte hem Bursa içinde hem de Bursa dışında Vera Türkün Evleri gibi marka projelere imza atmak için planlarımız mevcut” şeklinde konuştu.