Vera Türkün Evleri’nde yaşam başlıyor

Semih AYDIN

Bademli’nin merkezinde, doğayla iç içe ayrıcalıklı bir yaşam sunacak olan Vera Türkün Evleri’nde inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bademli’nin en gözde bölge­sinde 14 bin metrekare arazi üzerindeki projede villa ve daire tipi gibi seçenekler bulu­nuyor.

Arazinin üç tarafı meşe or­manlarıyla çevreli Vera Türkün Evleri, sakinlerine doğayla iç içe bir yaşam sunacak. Proje, açık ve kapalı yüzme havuzları, fitness salonu, çocuk oyun parkları, ka­palı otoparkı, kafetarya ve sosyal donatı alanları ile yaşayanlara mutlu bir hayat ortamı sağlayacak.

Proje yaza hazır

Vera Türkün Evleri ile şehrin yakı­nında, Bademli’nin merkezinde ve doğa­nın içinde bir yaşam sunacaklarını belir­ten Göler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Baturay Gö­ler, “Projemize baş­layalı yaklaşık bir yıl oldu. Yaz ayla­rında evlerimiz otu­rulmaya hazır hale gelecek. Şu anda ev sahiplerinden iç mimari çalışmalarına başlayanlar bulunmakta” dedi.

Geniş yaşam alanları

Projelerinde 6 adet villa ve 12 adet daire tipi olmak üzere 18 bağımsız bö­lüm sunduklarının bilgisini veren Göler şunları söyledi:

“Villalarımız 3’er katlı ve net 924 metrekare kapalı alana sahip. 88 m2 net sa­lon, 65 m2 net ebeveyn ya­tak odası, 50 m2 net mut­fak gibi geniş kullanım alanlarına sahiptir. Villala­rımızın her birinde açık yüzme havuzları ve ısıt­malı jakuziler var. Ayrıca her villanın kendine ait 10’ar araçlık ka­palı otoparkı ve kapalı depo alanları mevcut. Daire bloklarımız ise alt bahçe katı ve üst bahçe katı daire olmak üzere 2 kattan oluşuyor. Bunlar da net 400 metrekare kapalı alana sahip. 80 m2 net Salon,65 m2 net ebeveyn yatak odası ve 32 m2 net mutfak gibi geniş kullanım alanlarına sahip. Alt kat dairelerin ve üst kat dairelerin kendine ait bah­çeleri bulun­makta. Her bir dairemizin 3 araçlık kapalı otoparkı ve ka­palı depo alan­ları var. Bunlara ek olarak hem villalarımızda hem de dairelerimizde asansör mevcuttur.

Mutlu bir yaşam

Vera Türkün Evleri sakinlerinin mutlu bir yaşam sürmelerini arzu ettiklerini belirten Baturay Göler, “Konutların satışları ile bizzat kendimiz ilgileniyoruz. Mutlu ve uyumlu bir site ortamı oluşturmak istiyo­ruz” diye konuştu.

Sitenin araç trafiğine kapalı olduğunu kaydeden Göler, “Kapalı otoparklarımız sayesinde sitedeki so­kaklarda araç olmayacak. Böylece çocuklar araç kor­kusu olmadan site içerisinde rahatça oynayıp, bir­likte vakit geçirebilecekler” dedi.

Önümüzdeki dönemde Bursa’ya nitelikli projeler kazandırmayı planladıklarını belirten Baturay Göler, “Bütün proje­lerimizle biz­zat kendimiz ilgileniyoruz ve istisnasız her malzeme için en kaliteli, en güncel ve en işlevsel malzemeleri tercih ediyoruz. Şu anda projemizin yüzde 80’i ta­mamlandı. İlerleyen süreçte hem Bursa içinde hem de Bursa dışında Vera Türkün Evleri gibi marka proje­lere imza atmak için planlarımız mevcut” şeklinde konuştu.