Üniversite-özel sektör işbirliği gelişiyor

Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa’da melek yatırımcılık alanında özel projelere imza atan Platin Capital ve sektörün öncü kuruluşlarından olan Akteknik Kalıp İmalatı A.Ş. ile işbirliği için kapılarını araladı.

Düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite olarak sahip oldukları teorik bilgi birikimini, iş dünyasının pratik bilgi birikimi ile birleştirmeyi arzu ettiklerini vurguladı. Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Teorik bilgi ile uygulamaya dayalı tecrübeyi bir araya getirdiğimiz takdirde çok olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum. İşbirliği alanlarımız çok geniş” dedi.

“Bursa’nın ilk melek yatırımcıyız”

Bursa’da ilk melek yatırımcı ağını kurduklarını aktaran Platin Capital İş Geliştirme A.Ş. Kurucu Ortağı Emir Akbayır; “Bursa’da çok değerli yatırımlar alacak onlarca girişimci olduğunu biliyoruz. Firma olarak üniversitelerin değerini çok iyi biliyoruz” dedi.

“Nitelikli üretime odaklandık”

Akteknik Kalıp İmalatı A.Ş. Genel Müdürü Bülent Göral ise firma olarak nitelikli üretime odaklandıklarının altını çizdi. Yenilik ve teknolojik gelişim noktasında akademik desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.