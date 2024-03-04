Uludağ Elektrik bu yıl 3,7 milyar lira yatırım yapacak

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ’ın Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, UEDAŞ'ın 2024 yılına yönelik hedeflerine dair bilgiler de paylaştı. Danacı, bu yıl özelindeki birinci önceliklerinin yeni oluşan ve gelişen bölgelerin enerji ihtiyacını karşılamak olduğunu vurguladı. 3,7 milyar liralık bir yatırım planladıklarını bildiren Danacı, şunları söyledi:

"Buna uygun olarak 28 bin 4 olan trafo sayımızın ihtiyaca göre artması veya kapasitesinin büyümesi çalışmalarımızı yaptık. Aynı şekilde, 53 bin 332 km uzunluğundaki enerji hatlarımızın bakımları ve geliştirmeleri de kesintisiz olarak devam ediyor. Bunun yanı sıra, hızlanan kentsel dönüşüm çalışmaları da ek enerji ihtiyacını beraberinde getiriyor.”