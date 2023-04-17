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UEDAŞ ekipleri Hatay’da çalışmalarını sürdürüyor

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Hatay’da trafo bölgelerindeki bakım ve onarım çalışmaları, aydınlatma, ilave direk ve iletken çekimi çalışmalarına devam ediyor.

Şirketler 17.04.2023, 23:36
UEDAŞ ekipleri Hatay’da çalışmalarını sürdürüyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, UEDAŞ ekip­leri Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gü­nünden bu yana Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, AFAD ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ koordinasyonunda Hatay’daki çalışmalarını aralık­sız sürdürüyor.

Ekipler, kentteki trafo bölgelerinde bakım ve ona­rım çalışmaları, aydınlatma, ilave direk ve iletken çekimi gibi çalışmalarla enerji sürekliliğinin sağlan­masına destek oluyor.

#UEDAŞ
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