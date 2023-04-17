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UEDAŞ ekipleri Hatay’da çalışmalarını sürdürüyor
Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Hatay’da trafo bölgelerindeki bakım ve onarım çalışmaları, aydınlatma, ilave direk ve iletken çekimi çalışmalarına devam ediyor.
Şirketler 17.04.2023, 23:36
Şirketten yapılan açıklamaya göre, UEDAŞ ekipleri Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden bu yana Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, AFAD ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ koordinasyonunda Hatay’daki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, kentteki trafo bölgelerinde bakım ve onarım çalışmaları, aydınlatma, ilave direk ve iletken çekimi gibi çalışmalarla enerji sürekliliğinin sağlanmasına destek oluyor.
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