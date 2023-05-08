Türk havacılığının yeni uçağı Troy T200 ilk kez piste çıktı

Bursa’da faaliyet gösteren UÇAKSAN, ge­liştirdiği eğitim ve genel maksat uçağıyla kısa süre önce motor çalıştırma gerçekleş­tirdi. Motor çalıştırma testlerinin ardından Troy T200 piste çıkıp yer testleri kapsa­mında ilk kez taksi yaptı.

UÇAKSAN Üst Yöneticisi (CEO) Emre Balcı, testin ardından yaptığı açıklamada, kendi şirketinde yazılım projeleri geliştirir­ken 4 yıl önce uçak projelerine başladığını söyledi. Bir teknoloji şirketi olarak farklı tek­nolojiler üzerinde çalışmayı ve çözümler üretmeyi amaçladıklarını anlatan Balcı, “7-8 sene önce bir uçak simülatörü yaptım. Hare­ketli bir uçak simülatörüydü. 4 sene önce de bir uçak yapma fikri aklıma girdi ve bu pro­jeye başladık. Uçağımız bugün aslında 4 se­nenin meyvesini verdi.

Motor testlerinden sonra taksi testlerine de başladı. Başarıyla sonuçlandırdık. Bun­dan sonraki süreç artık uçuş testlerinde. Herhangi bir sıkıntı veya problem gözük­müyor. İnşallah bunu göklerde görmeyi he­defliyoruz” dedi.