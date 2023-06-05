Turistlerin tercihi: Almira

Almira Hotel’den yapılan duyuruda, “2023 TripAd­visor Travellers Choice ödülünü kazanmanın mutlu­luğunu yaşıyoruz. Siz değerli misafirlerimizin mem­nuniyet değerlendirmeleri ve ekip arkadaşlarımızın başarıları sayesinde bu ödüle layık görüldük” denildi.

Müşterilerine gelecekte de unutulmaz deneyimler sunmaya devam edeceklerinin belirtildiği Almira Ho­tel’in açıklamasında, “Sizlerle daha nice keyifli anılar biriktirmek için sabırsızlanıyoruz” ifadelerine yer verildi.