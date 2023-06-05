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Turistlerin tercihi: Almira
Almira Hotel, seyahat, planlama ve rezervasyon sitesi TripAdvisor tarafından yayınlanan 2023 Travellers Choice listesinde yer aldı.
Şirketler 05.06.2023, 21:26
Almira Hotel’den yapılan duyuruda, “2023 TripAdvisor Travellers Choice ödülünü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Siz değerli misafirlerimizin memnuniyet değerlendirmeleri ve ekip arkadaşlarımızın başarıları sayesinde bu ödüle layık görüldük” denildi.
Müşterilerine gelecekte de unutulmaz deneyimler sunmaya devam edeceklerinin belirtildiği Almira Hotel’in açıklamasında, “Sizlerle daha nice keyifli anılar biriktirmek için sabırsızlanıyoruz” ifadelerine yer verildi.
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