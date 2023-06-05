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Turistlerin tercihi: Almira

Almira Hotel, seyahat, planlama ve rezervasyon sitesi TripAdvisor tarafından yayınlanan 2023 Travellers Choice listesinde yer aldı.

Şirketler 05.06.2023, 21:26
Turistlerin tercihi: Almira

Almira Hotel’den yapılan duyuruda, “2023 TripAd­visor Travellers Choice ödülünü kazanmanın mutlu­luğunu yaşıyoruz. Siz değerli misafirlerimizin mem­nuniyet değerlendirmeleri ve ekip arkadaşlarımızın başarıları sayesinde bu ödüle layık görüldük” denildi.

Müşterilerine gelecekte de unutulmaz deneyimler sunmaya devam edeceklerinin belirtildiği Almira Ho­tel’in açıklamasında, “Sizlerle daha nice keyifli anılar biriktirmek için sabırsızlanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

#Almira
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