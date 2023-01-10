Sütaş “sürdürülebilirlik karnesini” açıkladı

Sütaş, “2021 Yılı Sürdürülebilirlik İlerleme Raporu”nu yayımladı. Sütaş’ın 2025 hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri ve 2021 yılı sürdürülebilirlik performansını kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Sütaş Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz, “Tarım ve gıda sistemlerinin dönüşümü, dünyanın sürdürülebilirlik ajandasında iklim değişikliğinin yanında daha güçlü biçimde yer almaya başladı.

Ne mutlu ki hem arz güvencesi ve hem de tedarik zinciri entegrasyonu sağlayan “Çiftlikten Sofralara” iş modelimiz, tüm bu belirsizlikler ve değişimlerin içinde faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürebilmemizi sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sütaş’ın kamuoyu ile paylaştığı 2021 yılı Sürdürülebilirlik İlerleme Raporu’na göre Sütaş üretim tesislerindeki toplam elektrik ihtiyacının yüzde 80’ini çiftliklerinin gübreleri ve fabrikalarının organik atıklarından karşıladı. 2021’de sera gazı emisyonları bir önceki yıla göre yüzde 11’lik düşüş gösteren Sütaş’ın yenilenebilir enerji üretirken salımını önlediği sera gazı miktarı, üretim faaliyetleri sonucu oluşan sera gazı miktarından yüzde 117 fazla oldu.

Biyogaz tesislerinin kurulduğu 2013 yılından bu yana toplam 38 milyon ağacın yaptığına eşdeğer sera gazı salımı engellendi. Yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı planlayan Sütaş, bu amaçla güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarına da ağırlık verdi. Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi, Bingöl Entegre Tesisleri’nde 1 MW gücündeki hibrit GES yatırımını Ocak 2023 itibarıyla devreye almaya hazırlanan Sütaş; Tire, Aksaray ve Bingöl tesislerindeki çiftliklerinin ve fabrikalarının çatılarına GES kurmak üzere çalışmalara başladı.

10 MW GES yatırım hedefini 25 MW’a yükselten Sütaş, ısı enerjisi ihtiyacının yüzde 50’si kadar yenilenebilir enerji üretmeyi hedefliyor.