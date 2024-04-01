Sürdürülebilir tekstilin büyük öncüsü: Korteks

1989 yılında Zeki Zorlu ve Ahmet Zorlu tarafından temeli atılan Korteks, Türk tekstil devi olarak sektördeki liderliğini devam ettiriyor. Avrupa’nın en büyük entegre polyester iplik üreticileri arasında yer alan Korteks, sürdürülebilirlik ve teknik tekstillerdeki uzmanlığıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Halen 350 bin metrekarelik üretim alanında 2000 çalışanıyla faaliyet gösteren şirket, yılda 200 bin ton üretim kapasitesiyle Türkiye’nin iplik ihtiyacının yüzde 17’sini tek başına karşılıyor. Teknoloji ve Ar-Ge odaklı stratejisiyle sektöre yön veren Korteks, polyester filament ipliklerdeki geniş ürün yelpazesiyle döşemelik, halı, havlu, medikal, spor giyim ve otomotiv kumaşları gibi birçok alanda kullanılan katma değerli ürünler sunuyor. Aynı zamanda çevreci ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla dikkat çeken şirket, PET şişelerden üretilen polyester iplik ve Biyobozunur TAÇ Bioloop gibi çevre dostu ürünlerle sektöre öncülük ediyor.

Teknik tekstile özel ürünler

Korteks Genel Müdürü Barış Mert, filament ipliklerden polyester tekstil cipslerine kadar pek çok ürünü bünyelerinde barındırdıklarını kaydederken, bu geniş ürün gamı sayesinde sektörde rekabet avantajı elde ettiklerini söyledi. Mert, ürünlerini 5 kıtada, 50 ülkeye ihraç ettiklerini ifade ederken, “Almanya, Belçika, İngiltere, Fransa, Polonya, İtalya, İspanya, ABD, Kanada, Mısır, Meksika ve Güney Afrika gibi ülkelerde güçlü müşteri portföyüne sahibiz” bilgisini paylaştı.

Korteks olarak teknik tekstil alanında; döşemelik, halı, havlu, medikal, polar, üst giyim, spor giyim, dış ortam ve otomotiv kumaşları gibi farklı sektörlerde kullanılan nitelikli filament iplikler ürettiklerini dile getiren Mert, “TAÇ markalı ürünlerimiz arasında süper parlak, yarı mat polyester tekstil cipsleri ve çeşitli iplik ürünleri bulunuyor. Ayrıca, DRY TOUCH®, TAÇ FLAME RETARDANT, TAÇ COTTON-LIKE, TAÇ ANTISTATIC ve TAÇ UV RESISTANT gibi markalarla teknik tekstil sektörüne özel ürünler sunuyoruz” diye konuştu.

Pet şişeden iplik üretiyoruz

Korteks’in Endüstri 4.0, enerji verimliliği, nano teknoloji ve döngüsel ekonomi temelli birçok Ar-Ge projesi üzerinde çalıştıklarını kaydeden Genel Müdür Mert, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar geliştirdiğimiz projelerle, ürün portföyümüze Dry Touch, Taç Cottonlike, Taç Flame Retardant, Taç Antistatic, Taç Reborn, Taç UV Resistant gibi yeni ve fonksiyonel ürünleri ekledik. PET şişe atıklarından elde edilen polyester iplik ve Biyobozunur özellikli TAÇ Bioloop gibi döngüsel ekonomi tabanlı ürünlerle sadece Türkiye’de değil, dünya çapında örnek işlere imza attık. Polimer Geri Dönüşüm Tesisimiz ile Avrupa ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yüzde 100 pet şişeden polyester iplik üretimi yapıyoruz. Bu yatırım sayesinde, 1 ton geri dönüştürülmüş iplik üretimi için yaklaşık 110,000 adet plastik şişenin doğada biyolojik olarak parçalanamayan tüketici atığının azaltılmasına da katkı sağlıyoruz.”

Kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler üretmenin yanı sıra, ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına olası etkisinin mümkün olan en düşük seviyeye düşürülmesi için çalıştıklarını vurgulayan Barış Mert, “Ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği bir bütün halinde ele alıyoruz. Bu yıl için planladığımız modernizasyon, revizyon, otomasyon, yazılım güncellemeleri gibi yatırımlarımız için yaklaşık 7 milyon dolar bir bütçe ayırdık” diye konuştu.

Fabrika, enerjisini güneşten alacak

Elektrik ve su tüketimini azaltmaya dönük projeleri ile ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde ödül almaya hak kazandıklarını da hatırlatan Korteks Genel Müdürü Mert, “Bu konuda iddialı projelerimize devam etmeyi planlıyoruz. Fabrikalarımızın enerji ihtiyacının büyük bir kısmını güneş enerjisiyle karşılamayı planlıyoruz. Bu anlamda yeşil dönüşüme hazırız. Türkiye’nin tekstil sektöründe sürdürülebilirlik konusunda öncü projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Tekstilciye dönüşüm çağrısı: Deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız

Korteks Genel Müdürü Barış Mert, dünyadaki değişim ve dönüşüme ayak uydurmak için yeniliklere açık olmanın önemine dikkat çekerken, sektöre yönelik olarak şu çağrıyı yaptı:

“Sektörümüz bu ekosistem temelli dönüşümü gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip. Korteks gibi dünya çapında iş yapan birçok şirketimiz var. Biz deneyim ve tecrübelerimizi paydaşlarımız olan tüm KOBİ’lerle paylaşmaya hazırız. Sektörümüz bu dönüşümü tamamladığında dünyada her pazarda daha güçlü bir şekilde rekabet edebiliriz.”