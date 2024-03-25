Sunvital Energy yenilikçi çözümlerini sunacak

Güneş enerjisi sektörünün lider firmalarından Sunvital Energy, 4-6 Nisan 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek 16. SolarEX İstanbul Fuarı’nda yerini almaya hazırlanıyor. Sunvital Energy, fuar boyunca ziyaretçilerine yenilikçi çözümlerini, güneş enerjisinden elektrik üretimi alanındaki tecrübelerini, sistemin avantajları hakkındaki tüm detaylarla ilgili soruları gidermek için yatırımcılar ile birlikte buluşacak. Sunvital Energy kurucuları Murat Kılıç ve Oğuz Toraman fuara katılımlarıyla ilgili şunları söyledi:

Sektörün buluşma noktası

"SolarEX İstanbul Fuarı, güneş enerjisi sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri. Bu fuarda yer alarak, yenilikçi güneş enerjisi çözümlerimizi geniş kitlelerle buluşturma fırsatı yakalayacağız. Fuar boyunca, ziyaretçilerimize güneş enerjisi yatırımları hakkında detaylı bilgi vermek ve projelerine özel çözümler sunmak için standımızda olacağız."