Socar Türkiye’den Bursa’ya ek yatırım

2019 yılında başlayan doğal gaz iş birimi faaliyetleri kapsamında Bursagaz ve Kayserigaz grup şirketleri aracılığıyla doğal gaz dağıtımı, toptan satışı ve ticaretini gerçekleştiren SOCAR Türkiye, Bursa ve Kayseri'de dört yılda toplamda yaklaşık 170 milyon dolar yatırım yaparken, bugüne kadar yaklaşık 1,9 milyon aboneye ulaştı.

SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov, “Yaklaşık 1,2 milyon abonesi bulunan Bursagaz, abone sayısı ile ülkemizin 4’üncü büyük doğal gaz dağıtım şirketi. Bursagaz ve Kayserigaz ile birlikte 2024 yılsonu itibarıyla 14 bin 770 kilometreyi bulacağını öngörüyoruz. Bursa’da 2024 yılı için planladığımız bölgesel yatırımlarımızı yılın başında yaptığımız güncellemelerle kilometre bazında yüzde 80 artırdık” dedi.