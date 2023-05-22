SKE Otomotiv enerjisini güneşten alacak

Semih AYDIN

Hava süspansiyon körüğü metal bileşenleri ve ticari araç yolcu koltukları metal bileşenleri imalatı olmak üzere iki ana grubunda sektörünün köklü firmalarından olan SKE Otomotiv, yeni yatırımlarıyla önümüzdeki dönemde de başarısını sürdürmek istiyor.

2023 yılına yeni yatırım hedefleriyle giren SKE Otomotiv, bunlardan bir tanesini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. NOSAB’daki fabrikasının çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu gerçekleştiren firma, enerjisini yenilenebilir kaynaklardan karşılarken, doğayı da koruyor.

Çevre dostu gelecek vizyonu

Çevre dostu gelecek vizyonları doğrultusunda karbon ayak izlerini azalttıklarını ve ihtiyaç duydukları elektriği kendilerinin ürettiğini dile getiren SKE Otomotiv Genel Müdürü Ümran Ertaş, “2023 yılı yatırım planlarımızdan bir tanesini daha hayata geçirdik. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma vizyonu ile otomotiv endüstrisine güç katmaya devam ediyoruz” dedi.